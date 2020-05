Los militares que trabajan por “conseguir la seguridad y el bienestar de los ciudadanos”

Sábado, 2 de mayo de 2020

El Regimiento de Especialidades de Ingenieros número 11 de Salamanca está participando activamente en la denominada operación Balmis. Los militares se han convertido en pieza clave contra el avance de la epidemia. La información que aquí se ofrece ha sido facilitada por personal militar de la comarca. Hablamos con alguno de ellos y nos cuentan como están viviedo su día a día.

¿Es la primera vez que trabajan en una misión de estas características?

Sí. Como todos sabemos, una situación como la actual es la primera vez que la vivimos la gente de nuestra generación. El trabajar contra la propagación de un virus de esta envergadura es algo nuevo para todos nosotros.

¿Cuál ha sido su misión en el trabajo realizado?

Ha sido apoyar en el montaje de los hospitales de campaña de IFEMA y de Sabadell a las autoridades civiles y sanitarias, en todo aquello que fuera posible.

Además, por parte de mi Unidad, se han realizado montaje de otros hospitales de campaña en Segovia y en Madrid, se ha apoyado al mantenimiento del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, y se están realizando labores de control de movimientos de la ciudadanía, así como trabajos de desinfección por diferentes regiones de España.

¿Qué hicieron?

En sendos casos se despliega un destacamento avanzado que contacta con dichas autoridades y establecen las necesidades que puede satisfacer el Ejército de Tierra. Una vez evaluadas dichas necesidades, se crea una unidad con el personal y los materiales para cubrirlas.

En IFEMA la necesidad que tenían era de duchas y WC, por lo que se realizó la instalación de 22 contenedores de ablución y duchas. Son fácilmente transportables y muy versátiles. La Unidad que se despliega para esta misión es de 14 personas.

En cambio, en Sabadell se realizó el montaje de toda la infraestructura necesaria para el montaje de un hospital de campaña en el interior de las pistas cubiertas de atletismo de Sabadell. Ello conllevó el montaje del panelado, instalación eléctrica del Hospital, y seis Contenedores de ablución y duchas, junto con su red de abastecimiento de agua y saneamiento. Para ello desplegamos un total de 40 personas.

¿Qué les ha enseñado esta situación?

Esta situación nos ha enseñado la capacidad que tenemos de trabajar diferentes colectivos de personas por un fin común. Todos trabajamos para ayudar a la sociedad a reducir la propagación del virus.

¿Cómo han sido recibidos allá donde han estado?

El recibimiento de la sociedad allá donde hemos ido siempre ha sido excelente. Todo el mundo agradecemos el trabajo que tantas y tantas personas están realizando para salvar vidas, y en nuestro caso es igual.

¿Estaban preparados para esta situación? ¿Se han tenido que preparar, entrenar de algún modo especial o diferente a como lo hacen habitualmente?

Nuestra unidad, el Regimiento de Especialidades de Ingenieros Nº11, está especializado entre otros cometidos en el montaje de Instalaciones provisionales para usos diferentes. Durante el año nos preparamos para ejecutar cualquier tipo de infraestructura en el lugar que se determine, ya sea en territorio nacional o en el exterior. Tan solo, ha sido necesario prepararnos en cometidos de autodefensa contra el Covid-19, tales como el empleo de medios de protección individual y cuidados para evitar los contagios.

¿Qué puede diferenciar este tipo de situación, frente a otras que quizá están ustedes más habituados a enfrentar?

La principal diferencia, es que en este caso el enemigo no es visible, es un virus que se propaga fácilmente y que no sabemos dónde se encuentra. No obstante, tenemos la capacidad de adaptarnos a la situación rápidamente, para poder ser eficaces en el menor tiempo posible.

¿Qué es lo que más le ha podido impactar o emocionar?

Bueno, lo más impactante o motivador es ver cómo cientos de personas trabajan con una única prioridad: conseguir la seguridad y el bienestar de los ciudadanos.

¿Cuál es el papel que tienen los militares en esta situación?

El papel de los militares es apoyar a la población civil donde se nos requiera.

Imagino que habrá perfiles dentro de las filas militares más conocedores de temas sanitarios, quizá médicos, enfermeros, ¿preguntar si estos han tomado más protagonismo como instructores o de algún otro modo?

Los servicios médicos militares son muy importantes en esta operación, ya que están involucrados directamente en el cuidado de pacientes, en el caso de los diferentes hospitales de campaña, y también hacen una labor preventiva y de seguimiento del estado de todo el personal militar en todas y cada una de las unidades del Ejército de Tierra.

Ustedes que han estado tan de cerca de puntos de riesgo de esta situación, ¿qué consejos ofrecerían al lector de estas líneas?

La principal recomendación, es que si no tienen que salir porque son personal cuyos puestos de trabajo son indispensables o tienen una necesidad vital se queden en casa.En cambio, a todo aquel personal sanitario, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, trabajadores de supermercados, transportistas, y todo aquel personal que está luchando día a día contra la propagación del virus, pedirles que extremen las precauciones y agradecerles de corazón todo el trabajo que están llevando a cabo.