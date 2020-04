David Bisbal, que comenzó en una orquesta, advierte de lo mal que lo van a pasar miles de familias de ese sector

Jueves, 30 de abril de 2020

En España son casi 19.000 pueblos los que se pueden ver afectados, al no celebrarse las fiestas, con seis meses de celebración de festejos

David Bisbal pasaba anoche por el plató de 'El Hormiguero'. El cantante que está en casa con su mujer Rosanna Zanetti, en familia y con sus cinco perros, y es que los Bisbal Zanetti tienen a su querida y conocida Nala, un schanuzer y una pomerania que fue mamá y tuvo cacharros que se quedaron.

Bisbal como el resto de millones de españoles, sufre las secuelas de la crisis del COVID-19 y sigue bien de cerca lo que pasa en su sector y lo que les puede pasar a miles de personas que viven de la música.

Y es que el cantante de cabellos rubios rizados, -que se ha dejado cortar por su mujer y por él mismo- sabe que no solo de la música viven grandes artistas como él nacionales y extranjeros, sino que hay mucha pero que mucha gente que vive de esto. Hablamos de un sector que mueve música física, en vivo, música digital, videoclips, como conciertos de música clásica, ópera, bandas de música, orquestas para celebraciones, orquestas que recorren toda la geografía de la piel de toro animando cada una de todas las fiestas de los pueblos, incluso con menos de 100 habitantes.

Todos tenemos o conocemos a alguien que tiene un pueblo y sabe que se celebran las fiestas patronales. Y es que en España son casi 19.000 pueblos los que se pueden ver afectados, al no celebrarse las fiestas, con seis meses de celebración de festejos; esto sin contar los grandes festivales a los que van miles de personas cada año en diferentes localidades.

Bisbal, tiene muy presente no se olvida de cuando él actuaba por diferentes lugares de España con la orquesta Expresiones, donde consiguió crecer como cantante: "En la orquesta Expresiones lo aprendí todo acerca de la música, exploré escenarios, descubrí el desarrollo de mi voz y conocí a unas personas que se convirtieron en grandes compañeros y en mi propia familia. Su esposa María del Mar fue la que me animó a que hiciera la prueba en la Orquesta Expresiones cuando tenía 18 años y desde aquél momento, Pepe me cuidó como a un hijo más junto a María del Mar y Alejandro. 'El niño' me llamaban", declaraba el propio David al recordar al fallecido José López Estrada 'Pepe', a quien quería como a un padre.

Y es que no solo son cantantes y músicos, sino iluminadores, montadores, técnicos, los que crean los carteles, conductores y un largo suma y sigue: "Hay mucha gente de la industria musical que lo va a pasar mal, porque vive de los conciertos, de la logística, etc.", comentaba en el programa de Pablo Motos.

Con gran tristeza David Bisbal ejemplificaba: "Un amigo me ha dicho que no saben como van a comer, que se iban a tener que comer los instrumentos"...

¿Se buscará una solución y actuación antes de que se vaya el pan de muchos a la deriva?