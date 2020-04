Por un trabajo digno, sin precariedad y con seguridad

Jueves, 30 de abril de 2020

Alternativa Republicana ha hecho público su manifiesto con motivo del 1 de mayo, Fiesta del Trabajo. La formación republicana de izquierda destaca que en el contexto de la crisis causada por la pandemia de la COVID-19 se ha puesto de relieve la importancia del el valor irreemplazable de los millones de trabajadoras y trabajadores que están haciendo posible la continuidad de la vida en estos días: Sanidad, limpieza, alimentación, ganadería y agricultura, protección civil, almacenamiento, educación, ciudado de mayores y discapacitados, medios de información, transporte de mercancías, seguridad, mantenimiento de infraestructuras de comunicación y suministros energéticos... y tantos otros motores de la economía no podrían seguir en funcionamiento sin el sacrificio de trabajadoras y trabajadores cada día. Todo ello, contrasta de forma lamentable con el hecho de que en muchos casos se encuentran en malas condiciones laborales en cuanto al salario y a las circunstancias en las que desempeñan su trabajo.

Las recientemente conocidas cifras de la Encuesta de Población Activa nos empiezan a mostrar un panorama desolador en términos de destrucción de empleo. Un país caracterizado por la temporalidad y precariedad en el empleo como es el nuestro ha dejado sin trabajo a miles de personas. El modelo laboral que siempre hemos denunciado tiene los terribles efectos esperados. El futuro no puede seguir profundizado en la precariedad del empleo como paradigma. Por ello Alternativa Republicana reclama al gobierno de coalición una postura firme que permita una salida de esta crisis en la que los sacrificios no recaigan sobre las espaldas de la mayoría, de la clase trabajadora. Los mecanismos de protección ante las situaciones de desempleo deben ser sólidos y continuados. Solo un trabajo digno es un trabajo con futuro que revierte en beneficio de toda la sociedad.

Por otra parte, no se debe olvidar que que muchos trabajadores y trabajadoras han perdido su vida y perjudicado su salud por no tener medio de protección adecuados frente a los riesgos de contagio. La seguridad e higiene en el puesto de trabajo no puede seguir siendo una cuestión secundaria. Vamos a un mundo en el que el riesgo de pandemia va a ser una constante. Es intolerable que se sacrifique la salud de muchos en beneficio de la riqueza de unos pocos.