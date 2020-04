“Creo que nos quedamos cortos al estimar que tras el estado de alarma cerrará un 30% de los negocios de hostelería”

Tal y como avanzábamos este miércoles, el sector hostelero de Salamanca ha mostrado su malestar con el Gobierno debido a las fases y condiciones establecidas para la reapertura de sus negocios.

Comunicado de la Asociación de Hostelería de Salamanca (AEHS)

Se traspasa: La hostelería salmantina en pie de guerra

Un numeroso grupo de hosteleros salmantinos liderados por la Asociación de Hostelería de Salamanca (AEHS) integrada en CES y toda su junta directiva, se ponen en pie de guerra frente a las nuevas fases de desescalada anunciadas este martes por el Gobierno.

Desde el inicio del estado de alarma unos 200 hosteleros salmantinos, principalmente propietarios de restaurantes, se unieron para apoyarse, poner en común dudas e información y valorar caminos frente a la crisis del coronavirus. En definitiva, se unieron para juntos tener más fuerza frente a las instituciones. Ahora gran parte de ese grupo (superan los 200) liderados por la Asociación de Hostelería de Salamanca (AEHS) integrada en CES- ha cobrado más fuerza que nunca, pues ha decidido ponerse en pie de guerra frente a las nuevas fases de desescalada anunciadas ayer por el Gobierno, y que les obligaría abrir sus puertas el próximo once de mayo, en principio sólo para atención en terrazas.

Tras 45 días con sus locales cerrados y con ERTEs forzosos, que les impiden ajustar plantilla durante los seis meses posteriores al levantamiento del estado de alarma, el sector ahora se pregunta con qué garantías sanitarias y económicas va a volver a abrir sus puertas.

La Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca está canalizando y liderando este movimiento reivindicativo. Álvaro Juanes, presidente, reconoce que "Las medidas del gobierno son un reflejo de la improvisación, inacción y falta de coherencia, veremos qué nos dice el Gobierno los próximos días pero con esta situación creo que nos quedamos cortos al estimar que tras el estado de alerta cerrará un 30% de los negocios de hostelería”

Álvaro Juanes nos resume las principales reivindicaciones del sector hostelero ante las fases de desescalada:

- En cuanto a los aforos, es inviable abrir a un 30% de capacidad, los gastos son los mismos, económicamente es inviable.

- Respecto a los ERTEs: necesitamos ERTEs flexibles que se adecúen a la producción real de los establecimientos, con reincorporación paulatina de empleados acorde al ritmo de la actividad real.

- Precisamos medidas médico-sanitarias para proteger a nuestros trabajadores, clientes y residentes

- Pedimos al Gobierno un protocolo general nacional consensuado a nivel internacional para transmitir a nuestros turistas extranjeros que España cumple un protocolo válido. Necesitamos un protocolo específico para la hostelería y formación a nuestros empleados antes de la apertura.

- Apertura de hoteles: Nuestro sector es estacional, el turismo internacional ha caído y el nacional estamos expectantes. Pedimos al Gobierno que se replantee la apertura de hoteles mientras haya movilidad interprovincial reducida.

- Existen 317.000 establecimientos de hostelería en nuestro país, 1.700.000 empleados, 35.000 en Salamanca. Somos un sector fuerte de la economía que está en una absoluta situación de incertidumbre, nuestra percepción es de inacción e improvisación por parte de Gobierno. Consideramos que el Gobierno pretende echarnos un pulso a nivel económico y que los empresarios de este sector asumamos el ingente coste de los ertes.

- En definitiva nuestro sector precisa de garantías económicas, exenciones fiscales y ayudas directas.

Esta tarde se está realizando una pegada de carteles en sus establecimientos, en ellos reza el mensaje “Se traspasa”, sin seguridad no abrimos. #SinSeguridadNoAbrimos

Hasta el momento, estos son los establecimientos que se han unido a esta iniciativa:- Doze- Jamón y Tapas- El Mesón de Gonzalo- Las Tapas de Gonzalo- La Fea- London- Viró- Número 8- Origen- Karaoke Trovador- Gatsbi- La Hacienda- Rex- Orquídea- Casaserra- Lio- Unamuno- Hispania 20- La Pulpería de Paco- Rivas- La Hostería de Don Fadrique- La Jamonería de Carmen- Tapas 2.0- Tapas 3.0- Restaurante Clavel 8- Río de la Plata- La Sastrería- Oroviejo- Concep- Lab-Bar- VII Carreras- Montero- Café Real- La Casa de las Pulgas- La Tentazión- Cervantes- Mesón La Navilla- The Holy Cross- Peña de Francia- Casa Paca- El Patio Chico- La Fresa- Vida&Comida- Xperiences- Don Mauro- Cafetería Casino- Café-bar Juan- Daniel’s- Music Factory- St. Patrick- Cuatro Hermanas- El Patio Chico- Vinodiario- Grand Hotel- Pakipalla- En La Parra- El Provenzal- Casa Vallejo- El Alquimista- San Boal- Fígaro- Bitacora- Charro Rock- La Goleta- Niebla- Bender- Barvel- La Fonda del Arcediano- La Mejillonera- Taberna Galatea- Taberna Centro- Cuzco Bodega- Azogue Viejo- La Musa- Abadía Plaza- La Posada de María- Gran Central- Berysa- Baobar- Le Mans- Acedo’s- Diabluras- Berlín- Posada de San Boal- Chidos- Casa Pacheco- Venta de Chan- Lyon- Revolutum Hostel- Martinica- María y el Lobo- La Abadía de los Monjes- La Malquerida- Cavern- iPan iVino- El Figón Charro- Brocense 22- Lilicook Gastrobar- Lilicook Vermuteria- La Pepita- Musicarte- Palafox- Mano a Mano- Súper 8- La hoja 21- Parabarap- Camping Don Quijote- Taberna Dionisos- Okey!- Tbo Pub- Slainte- Mesón El Churrasco- Ristorante Paladini- Murphy’s Law- El Mirador- Corte y cata- Novu by Corte y Cata- La Salchichería by Corte y Cata- La Cocina Vieja- Restaurante Isidro- Casa Conrado- Camelot- El Minutejo Centro- El Minutejo Van Dyck- El Minutejo Puerta Zamora- Osixo- Taberna Urbana- Restaurante Isidro- Café Bar De Manuel- Restaurante El Rollo- Restaurante Racha.- Café Dibango- Mesón Las Tablas.- Chinitas.- Josechu- Mesón Zurguén- Plantaciones de Origen- Delicatessen y Café- Café La Platea- Las Torres- La Regenta- Las Villas del Rocío- Moncaffe- Bar Yeltes- Los Álamos Gastrolab- Leonardo- La Recuela- Le Petit Prince- Di Roma- El Pernil- Gotas- Quatro- Hernández y Fernández.- Capitán Haddock.- Cafetería Yovoy.- Grupo Kandavia- Café Novelty- The Doctor- Los Arcos.- Sala New Torero- Bar Mario- Café Bar Oasis- Fernando Livingtons- Bossanova- Bordadores- El Jardín del Montalvo 2- Restaurante Valencia- Mesón Las Conchi- Los Escudos- Chevalier- La chica de ayer- Molly Malone- Molly’s cross- Retiro de Campus- Bar Jerry’s- Café Aladino- Mesón Castellano- Las Bravas- Capitolium- Vintage- Liverpool- Cuartón de Inés- Doña Matea- Escuela de Hostelería de Salamanca- El Mordisco- Quid Divinum- Romerito- Restaurante El Pozo- Víctor Gutiérrez- La Chupitería.