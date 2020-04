Los niños de Carbajosa proponen ideas al Ayuntamiento a través de internet

Miércoles, 29 de abril de 2020

El alcalde, Pedro Samuel Martín, y la concejala de Educación, Alba Hernández, mantuvieron una reunión telemática con los pequeños

Los programas municipales Ciudad de los Niños de Carbajosa y CiberCarba celebraron ayer su primer Consejo de Niños virtual con la presencia online del alcalde del municipio, Pedro Samuel Martín; y la concejala de Educación, Alba Hernández.

En este Consejo tan especial, los niños y adolescentes del municipio han presentado a los representantes municipales diferentes propuestas para continuar animando a los vecinos en estos días de cuarentena.

Así, se continuarán actualizando los contenidos de las páginas web de CiberCarba y Ciudad de los Niños incluyendo entrevistas a personas de Carbajosa que han seguido trabajando en estos tiempos difíciles estando en primera línea, como sanitarios, voluntarios de Protección Civil, comerciantes, etc. Será una forma de rendirles homenaje y aprender con su ejemplo. Además, CiberVoz, la radio online de estos programas municipales, animará a los vecinos para que envíen mensajes, dediquen canciones, etc. con el fin de que se convierta en un canal abierto de participación.

El humor se ha convertido en una parte esencial para llevar mejor los días de confinamiento, de ahí que los niños quieran que también forme parte de estas acciones de dinamización y proponen que los vecinos envíen monólogos sobre éste u otros momentos que hayan vivido. Realizar una pancarta de ánimo a los abuelos de Carbajosa, que podrán llevar en sus vehículos la Policía Local y Protección Civil; y compartir recetas de platos que cocinamos en estos días en casa son otras de las propuestas lanzadas al alcalde y a la concejala y que han contado con su visto bueno.



Los niños confesaron que, durante estos días, y a pesar de no poder salir de casa, están aprendiendo muchas cosas buenas como disfrutar de la familia, conocer un poco más a los vecinos, trabajar en equipo y a ser todavía más solidarios. De ahí que, para no olvidar estas experiencias, hayan propuesto celebrar en años venideros un día dedicado a esta situación de crisis sanitaria que podría ser el 15 de marzo, día en el que se inició la cuarentena. Se podrían celebrar coloquios, actividades infantiles colaborativas, etc.

Los niños y adolescentes de Carbajosa trabajarán también en un vídeo de ánimo dirigido a todos los vecinos y especialmente a los más pequeños. El alcalde ya lo comentó en alguna ocasión y ayer lo reiteró de nuevo: ojalá Carbajosa pueda celebrar pronto una fiesta de reencuentro o de los abrazos. Una fiesta de la que disfruten grandes y pequeños.