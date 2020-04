“Salamanca está en la cola de la Comunidad en pruebas diagnósticas”, según el presidente del Colegio de Médicos

“Salamanca está en la cola de la Comunidad en pruebas diagnósticas. Basta ya de este trato discriminatorio con nuestra provincia por parte de esta y las anteriores consejerías de Sanidad. Llevamos años con recortes en personal, en adjudicación de residentes, con grandes retrasos en la finalización del nuevo hospital… Hace unos días exigía a nuestra consejera que el reparto de los escasos tests rápidos de diagnóstico tuviera en cuenta no solo la población sino también la incidencia de fallecidos y contagiados de Salamanca y no se ha hecho caso”. Son palabras de Santiago Santa Cruz Ruiz, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Salamanca, que ha explicado su visión sobre la situación actual, como consecuencia del coronavirus.

Artículo de opinion de Santiago Santa Cruz Ruiz, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Salamanca:

Responsabilidades del Gobierno

En las pandemias las medidas más eficaces son de tipo epidemiológico, con la detección precoz de los casos contagiados y las disposiciones de cuarentena oportunas.

En España las medidas preventivas llegaron muy tarde, el virus se diseminó ampliamente y las órdenes de confinamiento universal, con todo lo que ello supone en la vida de los ciudadanos, en términos de colapso de nuestro sistema sanitario, parálisis de la producción económica, etc. etc. etc. Es lo que estamos ahora viviendo.

La dirección al frente de la pandemia por parte del ministro de Sanidad y de un comité de expertos se ha demostrado del todo ineficaz: el Ministerio de Sanidad llevaba décadas sin experiencia en la adquisición de material sanitario (EPIs, respiradores…) ni de reactivos para hacer PCR, ni de tests de diagnóstico rápido. Además, este material exige estar homologado o certificado oficialmente (inaceptable lo de las mascarillas y tests de diagnóstico defectuosos, gestionada por el Ministerio de Sanidad).

La estadística es imprescindible en la toma de decisiones. Pero requiere de datos fiables y de un análisis imparcial de los resultados. Sin embargo, tradicionalmente España cuenta con estadísticas de poca calidad, como hemos visto tristemente estos días: estadísticas no homogéneas entre comunidades autónomas y análisis políticos y no científicos de los resultados. Así nunca se podrán tomar las decisiones oportunas.

La elección del comité de expertos se ha puesto en tela de juicio, por haber actuado tarde y en ocasiones con poca reflexión (como la salida de los niños a los supermercados y sin mascarillas infantiles) y por tener demasiada influencia política. Desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos nos hemos ofrecido en repetidas ocasiones para que se cuente con los médicos clínicos y siguen empecinados en no escuchar.

Igualmente, no se ha tenido en cuenta suficientemente a los farmacéuticos y veterinarios, cuya aportación es muy importante en estas circunstancias.

Echamos de menos que el presidente del Gobierno tome las riendas de esta catástrofe como están haciendo algunos dirigentes de países vecinos, pida perdón por tantas muertes y adopte todas las correcciones que son necesarias en materia sanitaria y económicas.

Responsabilidades en Castilla y León

¿Por qué no se han empleado los centros de investigación de las universidades para hacer más tests diagnósticos? Tengo constancia de que tanto el rector de la USAL como los directores de los centros de investigación del IBSAL estaban preparados desde hace semanas, pendientes de la autorización administrativa. A mi entender no vale justificarse echándose la culpa entre organismos o instituciones nacionales y autonómicas. La actual situación exige el empleo de todos los medios existentes para la lucha contra la pandemia.

De aquí que Salamanca, teniendo medios, sea una de las provincias con menos estudios diagnósticos de la comunidad, y en gran medida es una de las explicaciones de por qué en Salamanca se está cebando tanto la pandemia.

Este Colegio de Médicos hace ya más de un mes denunció que las residencias sociales de ancianos eran uno de los focos de mayor riesgo por la falta de medios sanitarios, tanto humanos y materiales. Se lo comuniqué por escrito tanto a la consejera de Sanidad como a la de Familia, para que se tomarán las medidas oportunas.

El Colegio de Médicos, sabedor de la falta de médicos rápidamente organizó un grupo de médicos voluntarios para prestar apoyo a todas las residencias sociales de nuestra provincia. Posteriormente las Consejerías competentes han formado equipos de trabajo, con los que colabora el Colegio. Siempre he defendido que la colaboración institucional es el camino para la mejora.

Ha sido muy doloroso comprobar como los medios humanos, de médicos y enfermeros y la falta total de medios de prevención de contagio más básicos como mascarillas o guantes al comienzo de la epidemia ha supuesto el altísimo coste en vidas y de sufrimiento para tantas personas y familias. Realmente hemos llorado con todos ellos.

Exigimos la inmediata derogación de la injusta normativa de las consejerías competentes que obliga a que los ancianos que enfermen en estas residencias sean “tratados” en ellas. No son establecimientos sanitarios. Y son los pacientes más vulnerables. La atención primaria está colaborando de forma impecable, pero es indecente que para evitar la saturación de los hospitales, el precio sean nuestros mayores.

Salamanca está en la cola de la Comunidad en pruebas diagnósticas. Basta ya de este trato discriminatorio con nuestra provincia por parte de esta y las anteriores consejerías de Sanidad. Llevamos años con recortes en personal, en adjudicación de residentes, con grandes retrasos en la finalización del nuevo hospital… Hace unos días exigía a nuestra consejera que el reparto de los escasos tests rápidos de diagnóstico tuviera en cuenta no solo la población sino también la incidencia de fallecidos y contagiados de Salamanca y no se ha hecho caso.

Basta ya de que Salamanca siga siendo discriminada.

Agradecemos que responsables políticos vayan manifestando que esta crisis les ha superado y pidan perdón, como hace un par de días hizo nuestra consejera de Sanidad. Pero esto no es suficiente. La pandemia continúa y corregir es de sabios. Y hay mucho que corregir.

Algunas cosas que mejorar

Hemos visto que la telemedicina es una herramienta que potenciar. Para ello hemos de tener una historia clínica electrónica de calidad, como hemos reclamado numerosas veces y se sigue sin escucharnos. Tanto Medora como Jimena se van parcheando como se puede, pero los médicos bien sabemos que la enfermedad no se ataja con paños calientes, sino con herramientas eficaces y adecuadas.

Hay que hacer importantes inversiones en internet de alta velocidad en el medio rural. Contratar médicos y enfermeros en el sistema sanitario público y en especial para la atención primaria y del mundo rural, cosa que llevamos advirtiendo desde hace años y que recogen los recientes estudios de demografía médica que hemos realizado desde el Consejo autonómico de Colegios de Médicos y que fueron presentados en las Cortes de Castilla y León.

También pedíamos una reordenación de la atención al mundo rural y estas semanas estamos viendo la urgencia de una reforma en profundidad de la atención socio-sanitaria y el funcionamiento de las residencias de ancianos.

Debemos aumentar el número de camas en nuestros hospitales, en especial de intensivos, con el equipamiento adecuado y, lo más importante, con personal sanitario competente en dicha atención de cuidados intensivos. Esto junto con tener depósitos de EPIs y pruebas diagnósticas, así como fábricas nacionales para no depender del exterior es una necesidad estratégica.

Exigimos que Salamanca cuente en el nuevo hospital con dichos recursos y que los centros de salud sean igualmente equipados de forma adecuada. La Primaria es la puerta de entrada al sistema público, pero necesita tiempo y medios para que el médico realice sus funciones. Bien conoce esto la consejera Dra. Casado. Hemos pedido y volvemos a reiterarlo un pacto político y profesional en Castilla y León para llevar a cabo estas indispensables reformas. ¿Se pondrán de acuerdo PP-Ciudadanos y PSOE en llevarlo a cabo? Está en juego la continuidad de nuestro excelente, aunque mejorable, sistema público.

En cuanto se acabe el confinamiento habrá que activar la productividad sanitaria primaria y hospitalaria, habrá que aumentar consultas, quirófanos, pruebas radiológicas y de laboratorio. Todo ello exige recursos y la financiación sanitaria lleva años siendo deficitaria. No sé cómo va a ser esto posible con el descalabro económico que viene en los próximos años. Pero esta responsabilidad la tienen quienes mandan.

Y tampoco sé cómo se va a motivar al personal sanitario. No nos sentimos héroes y hemos estado tan expuestos al virus sin medios de protección, con jornadas agotadoras de trabajo y con el sufrimiento de la impotencia ante tantos enfermos y tantos muertos, varios de ellos de la profesión. Denunciamos que España sea el país del mundo con más sanitarios contagiados. Nos confortan los aplausos y todas las manifestaciones de apoyo que hemos tenido de la sociedad y de los pacientes. Pero también exigimos responsabilidades y cambios para salir de esta situación y que no se vuelva repetir en el futuro.

En Salamanca, a 29 de abril de 2020

Santiago Santa Cruz Ruiz, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Salamanca