El Seminario explica cómo es su funcionamiento online durante la pandemia

Martes, 28 de abril de 2020

Al igual que todos los centros académicos de Ciudad Rodrigo, el Seminario Diocesano San Cayetano está viviendo desde mediados de marzo un nuevo escenario académico con clases online ante el confinamiento domiciliario obligado por la pandemia del coronavirus. En su caso, como explica su rector Anselmo Matilla, el número reducido de alumnos “facilita las clases y el contacto cercano con los seminaristas y sus familias”, habiéndose establecido incluso un horario de clases diario “para que se pueda profundizar en los contenidos más importantes de cada materia”.

De igual modo, tanto el Rector como los educadores están manteniendo un contacto directo con las familias “para saber cómo van trabajando sus hijos otros aspectos de su personalidad, como la dimensión humana (como el comportamiento en casa, los horarios, el orden de vida,...) y la dimensión espiritual (la oración, la asistencia a la Eucaristía online, el planteamiento de la propia vocación,...)”.

Asimismo, todas las tardes y los domingos se celebra una Eucaristía desde el Seminario presidida por Anselmo Matilla, en la que participan los seminaristas, sus familias y otras personas que se conectan a través de la página de Facebook de El Aeroplano. Según apuntan, la valoración general del equipo docente y de los alumnos de esta etapa “es muy positiva”, agradeciéndose desde el Seminario “la comprensión y el apoyo de los chicos en esta situación tan complicada de pandemia”. La propia institución ha recogido varios testimonios de miembros de su comunidad educativa.

Por un lado, José María Fernández Sobreviela, educador y profesor, explica que “en estos días donde no tenemos clase presencial mi forma de enfocar las clases es de la siguiente forma. Con cada curso tengo ciertas horas a la semana de clase virtual donde se explican los conceptos más importantes para que puedan trabajar. Además con los alumnos que no entienden alguna parte de la materia estoy a su plena disposición para hacer otra clase de tutoría online donde repasamos lo que no se entiende o se tienen dudas. La participación de los alumnos suele ser buena consiguiendo algunos debates interesantes respecto a la materia. Un ejemplo de esto fue el otro día donde con los alumnos de 2º de ESO hicimos cada uno en su casa un pequeño columpio con una regla para ver como afectaba la distancia y el peso en una palanca”.

Por su parte, Vidal Rodríguez, director espiritual, apunta en torno al trabajo con los alumnos a nivel espiritual que “el Seminario es mucho más que una comunidad educativa, que no es poco. El Seminario aspira continuamente a ser una familia en la que se cultivan todas las dimensiones de la persona, no solamente la intelectual, también la humana y la espiritual. En esta situación especial, a causa de la pandemia del coronavirus que estamos viviendo, los profesores están haciendo un esfuerzo grande para dar las clases y llevar adelante el curso a través de los medios telemáticos. Al ser pocos alumnos el seguimiento y preocupación por cada uno es más personal, lo que no será tan fácil en centros con mayor alumnado. En esta familia del Seminario la comunicación con cada alumno y con sus padres, por parte del Rector y los demás formadores, es frecuente. Otra dimensión muy importante en la vida del Seminario es la espiritual y vocacional; por ello, en el Seminario siempre ha existido la figura del director espiritual que quiere orientar en esta dimensión inherente a toda persona. Por mi parte procuro estar cerca de cada seminarista y animarles a través de alguna llamada para que sepan que no se les tiene olvidados y que estamos aquí para ayudarlos”.

La profesora de Inglés, Mª Magdalena Hernández, explica que “utilizamos la plataforma Microsoft Teams. Gracias a ella, y también a la ayuda de los compañeros y especialmente del equipo directivo, las clases se están desarrollando de una manera adecuada. Es cierto que son inevitables ciertas incidencias, debidas, fundamentalmente, a la cierta escasez de señal de Internet en nuestros pueblos, pero en general se está trabajando bien y los chicos responden. Las clases online apenas se diferencian de las clases presenciales. En mi caso, explico los contenidos, percibo incluso mucho mejor por el audio y por el vídeo cómo los han captado los alumnos, sus respuestas y la manera que tienen de actuar. La única pega de la plataforma es que no se puede ver a toda la clase a la vez, pero por lo general estoy contenta”.

En lo que respecta a los alumnos, Igor González, alumno de 2º de la ESO y natural de Ciudad Rodrigo, indica que “a pesar de todo lo que está sucediendo, los profesores se están esforzando mucho para que los alumnos podamos seguir aprendiendo, que las clases sigan siendo lo más parecido a estar en el centro. Gracias a los sacerdotes que retrasmiten en directo las misas, vísperas, etc. podemos seguir trabajando en nuestra fe. ¿Merece la pena estar en el Seminario estudiando a pesar de esta pandemia?, pues claro que sí, los profesores y educadores nos tratan muy bien y nos ayudan mucho en este tiempo de cuarentena, y no solo en este tiempo, durante todo el año se preocupan de nosotros”.

En el grupo de 4º de la ESO Hugo Redero, natural de San Felices de los Gallegos, apunta que “me parece un acierto el poder seguir con el temario ya que se nota que tanto profesores como educadores quieren lo mejor para nosotros. Estamos recibiendo un trato excepcional ante una situación tan imprevista como esta del coronavirus. Quiero agradecer este trato tan especial que tiene el Seminario para que no seamos unos alumnos más ni un numero en una lista como en otros centros. Aquí somos como una familia, aparte de ser profesores y alumnos, y eso es lo que más me gusta de las medidas: el trato hacia nosotros y la preparación de nuestro futuro en Bachillerato”.

Por último, en el curso más superior, de 2º de Bachillerato, Diego García, de Tamames, señala que “estos días en las clases online que estamos teniendo por videoconferencia a través de la plataforma de Microsoft Teams, he de decir que estamos progresando a pesar de las dificultades que hay, aunque en algunas asignaturas no nos enteramos muy bien del temario y en otras sí. Siendo sincero no sé cómo será todo de cara a la EBAU, ya que mucho temario es difícil de estudiar y entender a través de una pantalla. Pero en el Seminario se están esforzando para que cada vez sea más cómodo y fácil adaptarse a esta situación y afrontar el curso”.

El Seminario explica que durante el mes de mayo también se hará de forma online la campaña vocacional y la jornada de puertas abiertas, invitando a los niños y adolescentes a partir de 6º de Primaria a que participen para conocer el Seminario, entrando en sus redes sociales: en Facebook, https://www.facebook.com/seminariodeCiudadRodrigo/; en Twitter, @SeminarioCR; y en Instagram, @seminariocr.

De igual modo las familias pueden ponerse en contacto con el Rector a través de la dirección de correo electrónico seminario@diocesisciudadrodrigo.org o del número de teléfono 923 46 01 08. Asimismo, se puede encontrar toda la información en la página web del centro, www.elseminario.net.