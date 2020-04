Lo que debes saber antes de comprar mascarillas por internet

Miércoles, 29 de abril de 2020

La OCU alerta de productos que se venden online en grandes plataformas y que bajo marcas chinas despiertan serias dudas sobre su fiabilidad; en algunos casos son más caros y con largos plazos de espera

Antes de comprar una mascarilla por internet, conviene seguir algunos consejos para evitar riesgos. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha revisado las distintas alternativas para adquirirlas en los comercios online (Amazon, El Corte Inglés, Fnac, Leroy Merlin, Aliexpress, Ebay…), incluidas farmacias y parafarmacias.

Así, como ha comprobado la OCU, los llamados market places de las grandes plataformas de ventas por internet: Amazon, Aliexpress, Ebay..., alojan un gran número de tiendas de origen chino que ofrecen poca confianza sobre la fiabilidad de sus mascarillas: bien por la confusa descripción del producto, por las propias fotos (que incluían diferentes modelos) o, directamente, por la falta de certificación de la mascarilla. La gran demanda de este producto está provocando además que algunos de los comercios que aparecen en estos market place, son nuevos, creados a tal efecto.

Otros problemas detectados fueron:

Largos periodos de espera , que en ocasiones alcanzaban los 60 días.

, que en ocasiones alcanzaban los 60 días. Sus precios elevados (hasta 8 euros por una mascarilla quirúrgica al incluir los gastos de envío) .

(hasta 8 euros por una mascarilla quirúrgica al incluir los gastos de envío) . Falta de garantías sobre el derecho del consumidor a devolver el producto , un conflicto común en muchos market places.

, un conflicto común en muchos market places. Por todo ello, OCU desaconseja adquirir mascarillas en tiendas de comercio electrónico. De hecho, dada la creciente disponibilidad de mascarillas en farmacias, parafarmacias y grandes superficies, OCU recomienda priorizar el comercio de proximidad. Sus productos son más fiables, se garantizan los derechos del consumidor y sus precios no tienen por qué ser más caros, al menos en lo que se refiere a las mascarillas quirúrgicas (su precio máximo es ahora de 0,96 €/unidad), suficientes para la protección de la mayor parte de los consumidores y usuarios en sus desplazamientos.

Otra posibilidad es recurrir a las página web de farmacias y parafarmacias cercanas o, si no las encontrara, a través de la lista de farmacias autorizadas por el Sanidad para vender on line:(https://distafarma.aemps.es/farmacom/faces/inicio.xhtml.), aunque hay otras. Ahora bien, este escenario no hace más que subrayar la urgencia de que el Ministerio de Sanidad fije del mismo modo un precio máximo para las mascarillas higiénicas y las de alta protección.