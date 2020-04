El diputado provincial José Francisco Bautista aboga por un desconfinamiento pueblo a pueblo

Martes, 28 de abril de 2020

El también alcalde de Hinojosa de Duero afirma que una desescalada paulatina es una de las ventajas de vivir en el medio rural

El diputado provincial por la comarca de Vitigudino, José Francisco Bautista, aboga porque la desescalada, el desconfinamiento se inicie por los pueblos por los que no ha habido ningún caso positivo de infección del coronavirus Covid-19. "Hay pueblos en los que no ha habido ni un afectado por esta infección y no hay ninguna zona básica de salud que esté limpia, aunque haya muy pocos casos. Por eso, habría que empezar pueblo por pueblo y luego ya se irán incorporando al desconfinamiento los demás pueblos, según vayan quedando limpios, cuando pase el tiempo preciso sin nuevos casos positivos" manifiesta Bautista.

La puesta en marcha de esta desescalada puntual y progresiva "es totalmente viable en el medio rural, precisamente sería una de las ventajas de vivir aquí, en un medio con escasa población y en plena naturaleza" afirma el diputado y alcalde de Hinojosa de Duero, que traslada esta propuesta a la subdelagación del gobierno y a la delegación de la Junta de Castilla y León en Salamanca.

Por lo que respecta a la región autónoma, hay que recordar que desde el Gobierno de la Junta de Castilla y León se ha planteado la propuesta de que las zonas de salud que tengan una incidencia menor del 1 % sean las primeras en vivir un levantamiento de las restricciones, lo que permitiría una reactivación de la economía más rápida, según anunció hace unos días Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta.

Por lo que respecta a la comarca de Vitigudino, dos de sus zonas de salud están entre con menos incidencia del virus en la provincia de Salamanca, concretamente las zonas de salud de Aldeadávila (con una incidencia del 0,07 %) y de Lumbrales (con un 0,08%).

Autorización para el cultivo en los huertos familiares

Por otra parte, respecto a la polémica sobre la autorización de los trabajos de cultivo en los huertos de los pueblos de la provincia salmantina, el diputado comarcal pide que se permita "desde ya" que los propietarios de los huertos familiares puedan ir a atenderlos durante el estado de alarma. Para Bautista "otra de las ventajas de vivir en el medio rural es la posibilidad de tener algunos productos propios, más ricos, más sabrosos y de menor coste en los huertos o cebollares propios, por los que nadie entiende la prohibición de acudir a los mismos, guardando las debidas precauciones".

”No se entiende la prohibición en la provincia de Salamanca, y más cuando hay provincias como Zamora que sí lo permiten y que sepamos Zamora está en Castilla y León, al igual que Salamanca" añade el diputado, que pide a la subdelegada del gobierno en Salamanca “la autorización inmediata para poder cultivar los huertos como en otras provincias y deje de poner pegas y normas donde no las hay" manifiesta Bautista.