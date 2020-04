¿Tiempo de sobra? Aprovecha la cuarentena para aprender inglés

Martes, 28 de abril de 2020

El aprendizaje del Ingles es una asignatura pendiente para gran parte de los españoles. Nuestro cerebro se resiste a pensar en esta lengua, y los resultados suelen ser decepcionantes cuando tenemos oportunidad de ponerlos a prueba en el extranjero. Aprender inglés es un reto apasionante, y gracias a las aplicaciones móviles es mucho más sencillo, ameno y práctico poder aprendr cualquier lengua.

Por qué es necesario aprender inglés

Si bien el español es una lengua con una gran proyección de futuro internacional, de hecho es la segunda lengua más hablada del planeta, el inglés sigue teniendo un peso específico importante en las relaciones, no obstante es la tercera. Se trata de la lengua vital para las comunicaciones de carácter comercial, prácticamente todo se hace en este idioma, máxime cuando una de las potencias económicas del mundo, como es Estados Unidos. Las difrencias entre el inglés que se habla en Europa y el que se maneja en el país norteamericano o Canadá pueden ser amplias, pero los conocimientos adquiridos al aprender un inglés internacional son más que suficientes para poder desempeñar con soltura la lengua.

Una de las ventajas de aprender inglés por medio de una aplicación móvil, es que podemos practicar en cualquier momento que tengamos libre. Tenemos el móvil siempre a mano, cosa que facilita que se puedan aprovechar los momentos libres para repasar cualquier lección o darle un empujón a nuestros conocimientos. Por tanto, ahorras en tener que desplazarte a una academia o tener que dar clases con un profesor. Por eso es la solución ideal para la cuarentena, nos permite no dejar de dar clase en ningún momento y bajo cualquier circunstancia. Se trata de una forma ya no solo de aprender, sino de maximizar el tiempo que tenemos disponible.



¿Cuál es el handicap en el aprendizaje del inglés?

No podemos hablar de un solo problema, el aprendizaje del inglés está plagado de dificutades para los hispanoparlantes, que ven esta lengua como un reto que cuesta asumir. ¿Cuáles son estos problemas a la hora de aprender inglés para una persona no nativa?

Miedo al ridículo: Efectivamente, las personas cuando nos enfrentamos al aprendizaje de una nueva lengua, tenemos unmiedo horrible a hacer el ridículo. La única manera de superar esto es ponerse a habalr en cualquier circunstacia, teniendo consciencia de que es una tarea motivadora y que este miedo es algo muy común en el aprendizaje de cualquier lengua. No sirve de nada retraerse y no querer hablar, porque lo único que nos hace es perder el tiempo, acentuar los miedos y no hacernos progresar.

Ausencia de VO en la TV: De manera nativa, en televisión todas las series y películas en lengua inglesa están dobladas al español. Es algo que dificulta el aprendizaje de cualquier idioma, ya que no nos permite practicar la escucha activa. Afortunadamente, en las plataformas digitales de contenidos es posible ya seleccionar la lengua inglesa como predeterminada y así poder or la pronunciaciòn. No solo de gramática se aprende, evidentemente.

Abuso de la teoría: Bien es ciero que aprender correcamente una lengua implica conocer sus normas y estructuras gramaticales. Sin embargo, el principal problema al que nos hemos enfrentado en España a la hora de aprender inglés ha sido el de volcar nuestros esfuerzos en aprender muy bien la teoría, dejando de lado la escucha activa y la conversación. No nos engañemos, para aprender una lengua hay que oirla y hablarla. Solo así se adquiere la soltura necesaria para ser competente en el idoma, y afrontar una salida al extranjero con completa soltura. Que levante la mano quien conoce la teoría pero es incapaz de hablar bien.

No tener con quién practicar: Otro de los handicaps con los que nos encontramos a la hora de perfeccionar nuestro nivel competencial en cualquier lengua, y en el inglés en concreto, es no tener a nadie con quien hablar. El desarrollo del lenguaje hablado y oral se antoja como algo necesario para poder hacer de nuestro idioma secundario algo totalmente práctico.

Ir con prisas: Querer aprender todo a la vez y muchos conceptos de golpe, ser competencialmente hablantes en solo una semana. Lo único que puede hacer es que nos abrumemos y agobiemos, cada alumno tiene su ritmo. No todos disponen del mismo tiempo. La clave es ir poco a poco y más que nada, ser constantes.

Dificultades léxicas: Aunque muchas palabras del idioma inglés tienen raíces latinas, esta lengua procede del germano occidental, lo que dificulta su aprendizaje a aquellas personas que no tienen ese origen. Es solo una dificultad, no un problema imposible de vencer.

Para ello, ponte en marcha en tu aprendizaje del Ingles y disfruta de todo lo que puede aportar a tu vida, desde una mejora sustancial en tus comunicaciones como el acceso a empleos mejores y con mayor status. ¡Solo debes intentarlo!