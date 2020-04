El Ayuntamiento de Béjar NO va a repartir mascarillas entre la población

Lunes, 27 de abril de 2020

Dos de las tres medidas acordadas por el equipo de Gobierno con los partidos políticos en la oposición para paliar la crisis del coronavirus no llegarán a la población bejarana

El pasado 13 de abril, de la reunión de todos los partidos políticos en el Ayuntamiento de Béjar, salió el consenso de destinar 20.000 euros para la compra de equipos de protección individual (mascarillas), los que a tenor de las declaraciones de la Alcaldesa, hoy en esRadio, aún no han comenzado a gastarse.

Elena Martín ha manifestado que no se tiene previsto hacer un reparto de mascarillas desde el Ayuntamiento de Béjar, según sus propias palabras “porque es muy complejo hacer un buzoneo porque hay muchas viviendas vacías”, por tanto, sólo se pondrán a disposición, cuando las compren, de las “personas que realmente tengan necesidad de ellas y no las encuentren por otro lado”, algo incongruente si se tiene en cuenta que todos los bejaranos van a tener necesidad de mascarillas al haber recomendado el Gobierno de España que se salga a la calle siempre con ellas puestas, y su adquisición va a incrementar el gasto en los hogares y pequeñas empresas bejaranas, dada la gran cantidad que habrá que comprar durante la desescalada y posiblemente durante mucho más tiempo, al no ser reutilizables.

Sin embargo, hoy se ha conocido que la asociación de Empresarios de Béjar y Comarca (Embeco), sí ha encontrado la fórmula para hacer un reparto de mascarillas entre todos los autónomos de la ciudad, no sólo entre sus asociados, y con esta iniciativa, va a poner en práctica lo que el Ayuntamiento no sabe cómo hacer.

La Alcaldesa ha añadido que ha intentado conseguir mascarillas de los grupos que estaban trabajando en Béjar. Estos grupos que han tomado las riendas durante la pandemia, cuando las autoridades no eran capaces de acceder a los mercados, hoy han dado por finalizada su campaña solidaria, pero ellos no han vendido nunca mascarillas, sino que sólo han trabajado con donativos para la compra de más materiales. Según la Alcaldesa, ella les ha planteado contribuir con esos donativos, añadiendo “parece que no quieren que sean enviadas al Ayuntamiento”, sin tener en cuenta que estos talleres privados, que han estado haciendo mascarillas de forma voluntaria y altruista para repartirlas entre sanitarios y residencias de mayores, ya hoy han dado por finalizada esta campaña ‘Béjar por el Textil’ y han vuelto a sus trabajos habituales.

Continuando con las declaraciones de la Sra. Alcaldesa de Béjar, ésta ha manifestado que se ha puesto en contacto con la fábrica que está haciendo mascarillas en Béjar para comprarlas, pero irán en su mayor parte destinadas a la protección de los funcionarios del Ayuntamiento, no a la población, entre los que ya se han repartido, un aporte para los trabajadores de la recogida de residuos y otros materiales recibidos de la Subdelegación del Gobierno.

Sin menoscabar un ápice que la protección de cualquier trabajador, incluidos los funcionarios, tiene que ser prioritaria al incorporarse a sus puestos de trabajo y desconociendo los términos exactos del acuerdo entre todos los partidos, la cuestión ahora es si los partidos de la oposición sabían que la compra de mascarillas no iba a ir destinada a la población.

Parece quedar patente, según las declaraciones de la Alcaldesa estos días, que el 20 % del superávit de 725.000 euros, lo que se traduce en apenas 145.000 euros para una población de aproximadamente 12.000 habitantes, que se iba a destinar a paliar los efectos de la gran crisis que se le avecina a Béjar; no va a repercutir en beneficio de los vecinos y empresas de la ciudad, como tampoco va a repercutir en los negocios, que se les paguen los recibos de luz y teléfono cuando han estado cerrados, si es que eso al final acaba por materializarse.

Resulta llamativo que Tú Aportas y Ciudadanos, socios de Gobierno del Partido Socialista, no hayan exigido que se empleara el 100 % del superávit de un Ayuntamiento saneado como el de Béjar en la lucha contra esta terrible crisis, máxime cuando los vecinos han escuchado en multitud de ocasiones en los plenos que el Partido Popular había dejado las arcas municipales vacías y queda patente que había 725.000 euros de superávit; que tomando como ejemplo al Ayuntamiento de Santa Marta apoyaran un sueldo para la Alcaldesa de 3.500 euros y no imiten ahora a este consistorio exigiendo el reparto de 1.000 euros mensuales a cada uno de los autónomo que han tenido que cerrar sus negocios por el estado de alarma, y por último, en cuanto a las mascarillas, que hayan permitido que los bejaranos hayan tenido que escuchar como excusa, en las declaraciones de la Sra. Alcaldesa de esta mañana: “unos ayuntamientos están repartiendo mascarillas para la población y otros no”.