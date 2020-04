Las personas mayores piden salir ya a pasear: “Andar es una prescripción facultativa”

Lunes, 27 de abril de 2020

Asociaciones y organizaciones de mayores consideran que en la situación actual el colectivo está teniendo “sentido común”: “Cumplimos las normas a rajatabla”

Asociaciones y organizaciones de mayores reclaman al Gobierno que se les deje salir a la calle para pasear, después del anuncio realizado por Pedro Sánchez de flexibilizar la movilidad de los adultos, tal y como ya se ha hecho con los niños. Y es que "andar es una prescripción facultativa", según ha indicado a Europa Press el presidente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), Juan Manuel Martínez.

Para Martínez, lo recomendable es andar unos 40 minutos al día, lo que equivale a pasear dentro del radio de 1 kilómetro de la vivienda unas "dos o tres veces". Esta distancia para salir a la calle es una de las condiciones que se han establecido para las salidas de los niños.

"Llevamos mucho tiempo metidos en casa; cuando tienes la suerte de tener casa con jardín, está muy bien, pero en la mayoría de viviendas donde viven personas mayores, éstas son de unos 40 metros cuadrados", advierte Martínez, que avisa también de que no andar conllevará a muchos problemas vasculares, además de una mayor angustia por la soledad en aquellos casos de mayores que viven solos.

No obstante, hace un llamamiento al colectivo para que apliquen el "sentido común" a la hora de salir o no de casa, pues según indica, lo que tiene que tenerse en cuenta a la hora de valorar una salida es el estado de salud de cada uno. "Si no hay problema funcional, psíquico o clínico que le impida salir de casa, ¿por qué no va a salir?", se pregunta, pues recalca que las personas mayores son "iguales" al resto de población.

En este sentido, precisa que "debería aplicarse más veces el sentido común", si bien se muestra "absolutamente convencido" de que en la situación actual las personas mayores lo están teniendo. "Son bastante conscientes para saber lo que tienen que hacer", comenta el presidente de CEOMA, pues por su "experiencia" a lo largo de sus vidas saben que salir a la calle conlleva un riesgo tanto para ellos mismos como para los demás.

También desde la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (Mayores UDP) reclaman poder salir cuanto antes. "En principio, tenemos una muy buena impresión de que haya ya una fecha determinada para poder salir, te da una cierta energía", ha señalado a Europa Press la presidenta de Mayores UDP, Paca Tricio.

"Llevamos mucho tiempo confinados y es muy peligroso para las personas mayores, no hacemos ejercicio, no andamos, no vemos la luz natural... la sensación de claustrofobia empieza a hacer daño a mucha gente", lamenta Tricio, que recuerda que muchos mayores están viviendo el confinamiento en soledad, lo cual es "terrible" porque afecta también psicológicamente.

De hecho, la presidenta de Mayores UDP dice que conoce casos de personas que empiezan "a pensar cosas raras", que "tienen ganas de llorar" o que "se han quedado sin fuerzas para nada".

El confinamiento, además, también supone un "peligro" a nivel físico: "Las rodillas que se anquilosan, las caderas... esta situación de confinamiento es muy poco saludable para las personas mayores durante tanto tiempo".

A pesar de que la población de más edad es la que más riesgo tiene de padecer síntomas graves del COVID-19, Tricio está segura de por qué se ha de dejar salir a los mayores: "Somos muy precavidos, hemos cuidado a hijos y netos de enfermedades y tenemos mucho cuidado".

En este sentido, Tricio comenta que si se les da la posibilidad a los mayores de pasear a partir del 2 de mayo, tal y como anunció Pedro Sánchez, lo más importante es hacerlo "con cabeza". "No somos niños a los que haya que llevar de la mano, cumplimos las normas a rajatabla por el bien nuestro y el de nuestra familia, no somos tan estúpidos".

Poco se sabe aún de este anuncio hecho por Sánchez hace unos días, menos aún de cuáles serán las condiciones para poder salir. En este sentido, Tricio confía en lo que sugieran los técnicos y expertos del Gobierno, por ejemplo con respecto a los horarios o la duración de la salida, si bien deja claro una cosa: "Necesitamos salir ya".