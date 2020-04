Buenaventura Montero: “Habrá negocios que no puedan abrir al menos durante este año”

Lunes, 27 de abril de 2020

AFECIR es la Federación que representa a los empresarios de Ciudad Rodrigo y su comarca como defensora de sus intereses, velando por el desarrollo y evolución de todos ellos. La forman seis asociaciones sectoriales que abarcan el tejido empresarial como son la Construcción, Comercio e Industria, Hostelería y Turismo, Industrias Cárnicas, Fontaneros e instaladores y Peluquería- Estética. Son más de 25 años dando voz a grandes empresas, pymes y autónomos asentados en esta zona del suroeste de la provincia de Salamanca.

Conscientes todos estos empresarios de las dificultades que conlleva la aventura empresarial, son muchos los valientes que apuestan por su tierra, por sus raíces, por la calidad de vida de sus familias, en definitiva por el futuro de esta finca salmantina. Muchas de estas empresas han sabido abrirse camino utilizando recursos naturales, geográficos o patrimoniales, apoyándose a la vez en estas otras de servicio. Portugal ha sido sin duda una buena fuente de ingresos para el comercio mirobrigense, una forma de vida en la raya fronteriza, y hoy un país al que exportamos e importamos.

Buenaventura Montero es el presidente de AFECIR y a la vez presidente del sector de Construcción, uno de los sectores primordiales para la economía y que el gobierno le ha levantado el confinamiento bajo medidas de seguridad

P- Señor Montero: ¿Cómo se está llevando a cabo en el sector de construcción la reactivación de la actividad?

R- Llevamos ya dos semanas con la reapertura de la actividad pero, dicha apertura no ha sido igual para todas las empresas, la gran mayoría aun no han podido reiniciar su presteza y esto es un problema de calado, en muchos casos se encuentran desamparadas sin poder aplicar ERTE y sin poder trabajar tampoco.

P- ¿Están las empresas dotadas de material sanitario para proteger a sus trabajadores?

R- Con mucha dificultad y espera, los primeros días ha sido casi imposible obtener Epis, la mayoría de las empresas habían entregado el material que disponían a solicitud de las administraciones en los primeros días del estado de alarma, y ahora al tener que retomar la actividad, se han encontrado con dificultades para poder conseguirlas y poder iniciar la actividad con las garantías de seguridad necesarias. En estos días estamos colaborando con la Junta de Castilla y León para poder hacer llegar mascarillas a los autónomos, pero aun así el material ofrecido es insuficiente y todavía hay dificultades en el sector para encontrar ciertas Epis.

P- ¿Puede salvarse parte de la economía mirobrigense con la construcción o representa poca parte de la población mirobrigense y comarcana?

R- El sector de la construcción en nuestra comarca ya había quedado muy tocado en la anterior crisis del 2008, nuestra comarca depende mucho del sector servicios, el turismo y la hostelería, es una reclamación que venimos realizando durante mucho tiempo a las administraciones. El problema presente es que la actual crisis no afecta solo a la construcción como sucedió en el 2008, ahora se ven afectados todos los sectores y es una situación muy grave, porque si un bar no tiene clientes, el dueño no se pone a reformar su piso, la cocina o su negocio, o no puede contratar más trabajadores, formando una cadena. Si un trabajador está en paro, sus compras en otros negocios serán menores, no ira a la peluquería ni al bar, son situaciones encadenadas entre sí y con una comarca tan dependiente del sector servicios es un gran problema.

Aunque nuestra comarca es muy ganadera y tira también del campo, si se reduce el consumo y el turismo también se vera afectada, ya lo hemos visto estos días con los precios del algún producto del campo.

P- ¿Cuáles son las inquietudes que le llegan de sus socios constructores?

R- Una de las mayores preocupaciones ha sido la falta de información en cada momento de la actual crisis a la que hemos podido ir dando respuesta con la mayor celeridad que nos ha sido posible, otro gran problema han sido los ERTE, ha habido muchos problemas en este sentido en Salamanca. Ha habido ERTE, que no sabemos porque no se han dado de paso, esto traslada al empresario una situación de preocupación y estrés continuo sin saber muy bien que tipo de decisiones tomar, viendo como se dejaba a sus trabajadores totalmente desamparados y en una situación de desigualdad respecto a trabajadores de otros sectores. Todos sabemos que la principal preocupación es la sanidad, pero esto no debe dejar en el olvido el resto de cuestiones.

P- El sector de comercio y hostelería fue el primero en cerrar sus persianas incluso días antes del día 16 de marzo que obligó el gobierno. ¿Cuál es la situación actual de esos autónomos?

R- Lo podríamos definir básicamente con dos palabras PREOCUPACIÓN E INCERTIDUMBRE, ver lo que esta sucediendo día a día, ver cómo pasa el tiempo y la situación no mejora, no saber cuales van a ser las condiciones para la reapertura y la incertidumbre del comportamiento del público ante esta situación, habrá muchos negocios que ni siquiera reabran, bien por que les será imposible o bien porque preferirán esperar a su reapertura a un momento más idóneo.

Los que sí decidan abrir, se encontraran con una situación totalmente desconocida y habrá algunos establecimientos que puede no lleguen a navidades debido a que la economía ha quedado muy tocada durante este parón del estado de alarma. Confiamos en que los Autónomos de nuestra zona son unos luchadores innatos, al día siguiente se levantaran y se pondrán a trabajar de nuevo.

P- ¿Cómo está gestionando AFECIR esta situación y en qué medida puede ayudar a sus socios?

R- En primer lugar con un ejercicio de responsabilidad, estamos a las duras y a las maduras, este momento es importante y necesario ayudar a todos, por lo que se ha prestado una atención a todas las empresas y autónomos por igual, socios y NO socios; se está prestado servicio jurídico a las empresas, y asesoramiento en todos los temas que ha sido posible. Ha sido de gran valor no solo el equipo humano que forma Afecir en Ciudad Rodrigo, también el gran apoyo de todo el equipo técnico de Salamanca gracias a nuestra integración en Confaes.

P- ¿Con los datos que usted maneja, cree que habrá un gran porcentaje de empresas que no vuelvan a abrir su persiana?

R- Estamos elaborando una encuesta para abordar esta cuestión, pero podría rondar los 70-90 establecimientos que no vuelvan a abrir. Aún se desconoce la profundidad de la crisis y aun estamos viendo sólo la superficie del problema, es pronto para hacer este tipo de valoraciones y dependerán muchísimo de las ayudas institucionales y de como se tramiten dichas ayudas, de las cuales se ha hablado mucho sobre el papel pero en muchos casos han no han sido efectivas, como por ejemplo los pagos de los ERTES a los trabajadores o pagos autónomos, tampoco se han liquidado en muchos casos los prestamos ICO. Hay que esperar un poco, ver cómo va evolucionando todo este tipo de cuestiones y como se reinicia la actividad.

P- Turismo y Hostelería, es sin duda el sector que más tardará en volver a dar servicio, englobando buena parte del tejido empresarial rodericense, sin Semana Santa, sin celebraciones sociales… ¿Desde su organización se están haciendo gestiones con otras instituciones o asociaciones para encauzar ayudas a estos empresarios?

R- En este sentido, repito lo dicho antes, estamos ante un periodo de INCERTIDUMBRE, no sabemos que va a suceder, donde o cuando, por lo tanto es muy complicado abordar o encauzar soluciones, en nuestra asociación estamos evaluando muchas posibilidades, incluso abordando las difíciles y de mayor calado, ya hemos mantenido reuniones con el Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo y con otras Asociaciones con las que colaboramos habitualmente para ir abordando algunas cuestiones, a modo de ejemplo ponemos la feria del libro que este año la hemos celebrado de forma “virtual” y ya hemos valorados otras acciones para futuras ferias y celebraciones sociales, son muchas las que realizamos en Ciudad Rodrigo y para las que ya deberíamos tener un plan “b”.

Hay que valorar hacer muchas de ellas este año de una forma distinta, sin tanto gasto y poder utilizar dicho dinero en ayudar a mantener el sector para poder invertir ya en proyectos para el próximo año en que la situación turística se prevé mejor que la de este año.

Hay países como Alemania o Francia que están dando recomendaciones a sus ciudadanos para no viajar este año o retrasar sus vacaciones, y esto lo tendremos que tener en cuenta a la hora de hacer valoraciones sobre los eventos a realizar.

P- ¿Los empresarios de la comarca están sufriendo de la misma forma que los de Ciudad Rodrigo, o pueden tener mejores armas para combatir la situación?

R- No creo que exista una frontera entre empresarios de la comarca o los de Ciudad Rodrigo, estamos todos en la misma situación, quizás algunos pueblos de la comarca por situación de “aislamiento” puedan encontrarse en una mejor situación sanitaria, pero en la cuestión económica estamos todos igual, no existen fronteras para este problema, no es un problema local o comarcal, no es tampoco un problema de un sector concreto, como en el 2008, que se vio principalmente afectado el sector de la construcción; es un problema global que afecta a todos por igual, las gallinas siguen poniendo huevos, las vacas siguen produciendo leche, y los teneros, lechones y corderos siguen naciendo, pero el consumo ha disminuido drásticamente, estos son productos perecederos, no los podemos almacenar como el petróleo, las perdidas en el campo van a ser extraordinarias, vamos a reiniciar la actividad sin ayudas y los precios van a caer. Recordemos que antes de la pandemia se venía arrastrando una situación crítica con los precios de las lonjas.

P- Como profesional y gerente de una de las grandes empresas de Ciudad Rodrigo, dedique unas palabras de aliento a los mirobrigenses.

R- Todo lo que estamos viviendo y vamos a vivir en estos días es doloroso, sobre todo cuando vivimos perdidas humanas, pero mañana saldrá el sol, debemos levantarnos y continuar trabajando para poder seguir adelante. Debemos ver siempre las cosas malas como una buena oportunidad para algo. En el sector de la construcción debemos tener la esperanza después de mas de 10 años de parón, quizás la gente después de haber tenido que estar tantos días en casa, es necesario invertir en su hogar, invertir en mejorar la eficiencia energética, poniendo aislamiento, mejores equipos de climatización… revisar más los edificios para que su mantenimiento sea menos costosos, y quizá de esta forma este sector en concreto pueda volver a nacer de nuevo. Siempre hay que ver las cosas con perspectiva y de forma positiva. Mucho ánimo a todos.