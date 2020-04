El Papa insta a los católicos a dejar de orbitar en torno a sí mismos para hacer algo por los demás

Domingo, 26 de abril de 2020

El Papa Francisco ha señalado durante el rezo del Regina Coeli que “Lamentandonos estamos en el gris y el aire gris de la tristeza que no ayuda”

El Papa ha invitado a los católicos a dejar de orbitar en torno a sí mismos para hacer algo por los demás durante el rezo del Regina Coeli, la oración que sustituye al Ángelus en tiempo pascual y que la tradición la atribuye a san Gregorio Magno.

"Este es el punto de inflexión: dejar de orbitar en torno a uno mismo, en torno a las decepciones del pasado, en torno a los ideales incumplidos e caminar hacia adelante mirando la realidad más grande y verdadera de la vida: Jesús está vivo y me ama", ha señalado el pontífice desde el estudio privado del Palacio Apostólico sin fieles por las medidas de confinamiento impuestas por el coronavirus.

Así ha especificado: ""La realidad más importante de la vida es que Dios me ama. Escojamos el camino de Dios y no el del "yo". Descubriremos que no hay imprevistos o noches que no podamos afrontar junto a Jesús. Que la Virgen nos muestre el camino".

Francisco también ha instado a los cristianos a "pasar de los pensamientos sobre uno mismo a la realidad de Dios" al tiempo que ha manifestado que el "tono de las lamentaciones no es fecundo" y "no ayuda" a superar las dificultades. Y ha revelado: "Lamentandonos estamos en el gris y el aire gris de la tristeza que no ayuda".

Por ello ha instado a hacer un esfuerzo y pasar de "las lamentaciones a la alegría del servicio". Por ello ha destacado que los cristianos deben elegir "el camino del Señor y no la del yo".

Finalmente, ha aprovechado el rezo dominical para pedir compromiso global para combatir la malaria al tiempo que ha mostrado su cercanía a los enfermos y a los que los curan, así como a los que luchan por un buen sistema asistencial de base.