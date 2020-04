329

Querido Emilio (en otro tiempo):

Creo que cuando esto acabe no continuaremos viéndonos. He estado siguiéndote en redes y jamás pensé que pudieras acaparar esa carga de odio, esa ausencia de ética, esa utilización de la mentira como arma arrojadiza hacia quienes no pensamos como tú.

Querido Emilio (hasta no hace mucho):

Las mentiras que propagas puede que calen en la sociedad (tan necesitada de agarrarse a lo primero que pilla), pero a ti te definen como mala persona, como no deseable, es decir, como un indeseable, y, cuando esto acabe, no quiero malgastar mi tiempo en compartirlo con personas como tú.

Querido Emilio (creo que va a ser la última vez que te lo diga):

Quédate con tus bulos, con tus noticias inventadas… Cuando esto acabe, habrá mucho que hacer como para perder el tiempo contigo.