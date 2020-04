Castilla y León registra 483 nuevos positivos, hasta 18.259, con 27 fallecidos más y 175 nuevas altas

Sábado, 25 de abril de 2020

El número de fallecidos en la región asciende a 1.666 personas

Castilla y León ha sumado 483 nuevos casos confirmados de personas infectadas por coronavirus, lo que supone 109 más que en la jornada anterior (374), con lo que la cifra total asciende a 18.259, según los datos aportados a las 13.00 horas de este sábado, 25 de abril, por la Consejería de Sanidad.

Se trata de la información referida a las 20.00 horas del día 24 de abril, en la sexta semana del Estado de Alarma en el marco de la coordinación informativa entre las comunidades autónomas y el Ministerio y corresponden a personas a las que se les ha efectuado la prueba de PCR (prueba de detección molecular).

Según ha apuntado la consejera de Sanida, Verónica Casado, este aumento se debe a un incremento del número de test, pero el hecho de que no haya ningún incremento en ingresos, en detecciones en Atención Primaria o en el número 900 "da la impresión de que no habrá un repunte global" tras la Semana Santa o la incorporación a puestos de trabajo presenciales. "No obstante, seguimos vigilantes", ha incidido.

Además, el número de fallecidos en Castilla y León asciende a 1.666 personas, 27 casos más en las últimas horas --los mismos que en la jornada anterior--, mientras que el número de altas alcanza ya las 6.208, de las cuales 175 se han registrado también en las últimas horas, 85 más que ayer.

Por provincias, en Ávila se han registrado 37 nuevos casos; 15 en Burgos, 126 en Léon, 30 en Palencia, 95 en Salamanca, 25 en Segovia, 41 en Soria, 103 en Valladolid y 11 en Zamora.

En total, la mayoría de los casos confirmados se registra en Valladolid, con 3.580. Le siguen Salamanca, con 2.976; León, 2.833, y Segovia, con 2.690. Por debajo se sitúan Burgos, con 1.707; Soria, con 1.553; Ávila, 1.378; Palencia, con 881, y Zamora, con 661.

Respecto al número de fallecidos la mayor parte se registra en León, con 340 (siete más), seguida de Salamanca, con 307 (uno más); Valladolid, con 290 (seis más); Segovia, con 186 (dos más); Burgos, con 180 (cinco más); Ávila, con 121 (dos más); Soria, con 102 (se mantiene igual); Zamora, con 71 (tres más), y Palencia, con 69 (uno más).

En el caso de las altas, 1.256 se han computado en León, 1.20 en Valladolid, en Salamanca 919, en Segovia 730, en Burgos 728, en Ávila 528, en Soria 321, en Palencia 258 y 248 en Zamora.

Permanecen hospitalizadas este sábado 1.141 personas, 90 menos que en la jornada anterior. De ellas, 930 pacientes están hospitalizados en planta en situación estable, 81 menos que en la jornada anterior, y 211 en unidades de críticos, nueve menos.

La ocupación en los hospitales de la Comunidad se encuentra al 47 por ciento y al 52 por ciento en las UCIS extendidas, por lo que, según ha apuntado Casado, se ha registrado una "tendencia a la baja en ambos casos".

La mayor parte de los hospitalizados en unidades de críticos están en el Hospital Río Hortega de Valladolid, con 34, los mismos que en el Complejo Asistencial de Salamanca. Les siguen el Complejo Asistencial de Burgos, con 29; el Complejo Asistencial de León, con 25; el Clínico Universitario de Valladolid, con 22; el Complejo Asistencial de Palencia, con 16; el Complejo de Soria, con 15; el Complejo de Zamora, con 11, los mismos que en el Complejo de Segovia; el Complejo de Ávila y el Hospital de El Bierzo, ambos con 7.

MÁS DE 115.000 PRUEBAS

Hasta la fecha, el total de pruebas realizadas en Castilla y León, tanto de test rápidos como PCR, se elevan a 116.817, de las cuales 69.178 corresponden a la modalidad de análisis PCR y otros 47.639 a los test de anticuerpos.

Respecto a los profesionales afectados, 2.347 han arrojado un resultado positivo. Además, otros 1.268 ya han recibido el alta.