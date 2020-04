La Tuna Pontificia de Salamanca lanza un vídeo en memoria de uno de sus integrantes fallecido por COVID-19

Sábado, 25 de abril de 2020

Cuarenta integrantes de la formación musical se unen para rendir un homenaje musical a Alejandro Tejedor García 'Pelucas'

Un total de 40 miembros de la Tuna de la Universidad Pontificia de Salamanca ha creado un vídeo para "honrar" la memoria de uno de sus integrantes, "un hermano", fallecido recientemente por COVID-19 y para agradecer a todos los que están "en primera línea" su lucha para permitir a la sociedad "volver a disfrutar de la vida".

Alejandro Tejedor García 'Pelucas', segoviano de "corazón y nacimiento" y vallisoletano de 'adopción' y con 40 años, falleció el pasado 10 de abril después de permanecer varios días en la UCI de un hospital madrileño afectado por coronavirus. "La noticia nos partió por dentro porque era muy querido por todos. Sabíamos que pasaba por momentos muy delicados pero estábamos convencidos de que saldría adelante porque era un vital, positivo...", señalan varios de los integrantes de la Tuna Pontificia.

En ese momento, la agrupación se encontraba inmersa en la creación de un vídeo y "todo se paró". "No había ganas, ni ánimo para seguir con este proyecto", recuerda Carlos Hernández Guío 'Petete', uno de los encargados de hacer el montaje. Sin embargo, el impulso del hermano del fallecido y también miembro de la tuna, Ricardo Tejedor García 'Rocky', dio "fuerzas" al grupo para dar un giro al proyecto y dedicárselo a su compañero.

"'Rocky' nos dio la fuerza que nos faltaba y nos pusimos a hacer el vídeo que nos ha servido para darnos ese abrazo que tanto necesitábamos en ese momento y para sacarnos esa sonrisa que el recuerdo de 'Pelucas' va a dejar en todos nosotros", apostilla.

Los vídeos y audios de 40 tunos comenzaron a llegar a 'Petete' que poco a poco fue dando forma, "no sin dificultad" bromea, para finalizarlo y ponerlo en circulación a través de las redes sociales que la tuna tiene en facebook --Tuna Pontificia de Salamanca--, en su canal de youtube, en Twitter --@tunaUPSA-- y en Instagram --tunaupsa--.

"Al final ha sido una experiencia muy bonita y estamos muy contentos de cómo ha quedado el vídeo porque refleja un poco el espíritu de esta tuna y el que también nos mostraba cada día 'Pelucas'... como dice la canción 'somos amigos, qué digo amigos, somos hermanos", apostilla 'Petete' en declaraciones a Europa Press.

Ese espíritu con el que ha nacido este proyecto ha animado a la Tuna Pontificia de Salamanca a presentarlo a un certamen solidario que ha organizado, durante este fin de semana, la Asociación de Antiguos Tunos de Salamanca, muy vinculada a la Tuna Universitaria de Salamanca, "amiga" de la Pontificia.

"Nos ha parecido bonito porque tiene un fin benéfico ya que cada tuno inscrito, en nuestro caso los 40, ha pagado cinco euros, y la tuna ganadora decide el destino del dinero recaudado que irá a un hospital, asociación u organización no gubernamental para la compra de material sanitario. Además de rendir homenaje a Pelucas servirá para hacer también algo que describe el hermanamiento y la solidaridad de las tunas. La tuna no es solo juerga y canturreo, es una pequeña gran familia y en este vídeo lo demostramos", agrega.

El tema elegido para este proyecto es 'Pasacalles de la Ponti', una pieza compuesta por Juan Miguel Martín Muñoz 'Cavernas', integrante de la tuna, y que habla de la "camaradería" de un "grupo de amigos", "de hermanos" que para este músico es "su tuna", la Pontificia.

Cavernas recuerda que la idea de este pasacalles surgió en una salida en bicicleta por la sierra --es natural de Arenas de San Pedro (Ávila)--. "Lo estaba pasando tan mal que empecé a pensar en una terraza, en mi guitarra, unas cervezas y mi tuna... me dio fuerzas para evadirme de lo reventado que estaba y poder terminar la ruta", aclara.

A partir de ahí empezó a dar forma a todas esas ideas que para él le sugiere la tuna y pensó que el estilo que con más "fidelidad" la representa es el pasacalles. "Desde que era pequeño cuando pensaba en la tuna siempre se me venía a la cabeza ese ritmo, gente andando tocando la guitarra y cantando y era lo que me pedía el cuerpo. Una cosa sencilla, muy al alcance de todo el mundo porque la tuna no es tocar y cantar muy bien y ser unos virtuosos, sino disfrutar... hacen falta muchas más aptitudes para ser tuno que la de cantar o ser músico y es lo que he intentado transmitir con el tema que está dedicado a toda mi tuna", explica.

Si 'Petete' fue el encargado de recopilar los vídeos, 'Cavernas', que también forma parte del grupo musical 'El hombre dinamita', hizo su trabajo con las voces. "La grabación fue tremenda", bromea el 'guitarra' de la Tuna Pontificia. "Cada uno en su casa graba como puede, unos más cerca, otros más lejos, uno en el baño, otro en el salón y al final la acústica es muy diferente, pero con la ayuda de la tecnología puedes ajustar todos esos aspectos", explica.

A pesar de esas dificultades, el trabajo recoge las voces de los 40 participantes, "que era de lo que se trataba". "Si no estamos todas las voces no suena a tuna, porque nuestra tuna no son tres voces de tenores cantando a la perfección de una forma súper lírica... todo lo contrario, la tuna son muchas voces con timbres diferentes que generan una textura única que es lo que le da ese cáracter festivo a la música que hacemos", concluye.

'PELUCAS'

Durante días el whatsapp de la Tuna Pontificia se ha convertido en el velatorio que 'Pelucas' no ha tenido por las restricciones marcadas en el estado de alarma. Muchas han sido las anécdotas que se han recordado desde que llegara a la Tuna en 1997 de la mano de su hermano 'Rocky', uno de los "baluartes" del grupo tanto por su "actitud humana como por su aptitud musical".

Todas protagonizadas por este joven de 40 años, natural de Cozuelos de Fuentidueña (Segovia), geólogo y que trabajaba en un grupo inmobiliario en la zona de Alcalá de Henares (Madrid). "Era fácil y divertido estar con él, una persona sin complejos", recuerda José Ginés 'Bombi'. "Honesto sencillo y sincero, valores que admiro y le han servido para triunfar en la vida. Feliz en su pueblo, con sus caballos", añade Bruno González 'Oxi'.

Para Jesús Ignacio García 'Rayman', era "esencia de la Tierra de Fuentidueña. Pureza de los valores esenciales", y para Manuel Antolín Marsal 'Rantan' un "muchacho sincero, sin doblez". "Alejandro sabía mezclar como pocos la seriedad de la tierra castellana con un humor casi del absurdo. Sano, recio y franco", agrega José María Díaz 'Pumuki', mientras que Federico Sánchez 'Percebe', agrega que era un tío "llano y que estaba muy orgulloso de donde procedía".

"Natural, excelente persona, nunca se le veía un mal gesto. Sencillo, entrañable y auténtico. Gran chaval de esas que dejan huella. Siempre", definen a 'Pelucas' Paco Bordallo 'Wass' y Alejandro Hoya 'Centollo', mientras que Josué Plasencia 'Escabeche' le resume como "una persona alegre, bromista, con una risa sincera y peculiar; noble, humilde y buen tío".

'Pelucas' se fue escuchando este pasacalles, recuerda su hermano. El mismo se lo gravó para que se lo pusieran en el hospital porque pensaba que era la mejor manera de que se agarrara a la vida. Una vida de "ejemplo", "digna", marcada por valores como la "nobleza", insisten desde la Tuna Pontificia, una tuna que le ha dedicado este vídeo y su "recuerdo eterno".