Un fallido matrimonio ‘presagió’ el ‘embarrancamiento’ de Ciudad Rodrigo en Juegos sin Fronteras

Viernes, 24 de abril de 2020

Telecinco ofreció en la noche del viernes, en pleno primetime, la emisión del programa originalmente denominado Eurogames (rebautizado en este paso televisivo como Juegos sin Fronteras) que grabó Ciudad Rodrigo el pasado mes de septiembre en los Estudios Cinecittà de Roma, que ya se pudo ver ese mismo mes en Italia y en diciembre en Grecia.

Precisamente, producto de esas emisiones previas, ya se sabía que Ciudad Rodrigo quedaba 6ª y última en su participación, pese a haber terminado última sólo en 1 de los 9 juegos (tuvo mala suerte en los juegos que puntuaban doble y triple, así como en el escogido para doblar puntuación), en una velada en la que se midió a Folgaria (Italia), Hamburgo (Alemania), Esparta (Grecia), Bialystok (Polonia) y San Petersburgo (Rusia), que acabó por ganar la noche.

Producto de la peculiar situación del mercado televisivo debido a la crisis generada por el coronavirus (se ha hundido la inversión publicitaria), la emisión de la noche del viernes en Telecinco, de casi hora y media de duración total, solo tuvo dos pausas, una de 20 segundos y otra de 5 minutos justo antes de iniciarse el juego final, El Muro de los Campeones, que parece ser el que más tirón está teniendo.

Lo más interesante de la emisión de la noche del viernes, respecto a lo ya visto en Italia y Grecia, fue que contó con la narración en español a cargo de Lara Álvarez y Joaquín Prat, de la que ya se había podido disfrutar a través de la plataforma Mitele Plus.

Para empezar la noche, a la hora de presentar al equipo mirobrigense (que fue el primero en entrar), Lara Álvarez preguntó en voz alta “¿Quién no ha estado en Ciudad Rodrigo?”, a lo que Joaquín Prat contestó con una frase que acabó por ser ‘lapidaria’: “me encanta, me encanta, ahí se casó uno de mis mejores amigos, el matrimonio no acabó demasiado bien, pero esperamos que esto no sea un presagio, un augurio de lo que van a hacer nuestros representantes”. Aunque Lara Álvarez dijo también que “ni de broma, seguro que no” iba a ser un mal presagio, lo acabó por ser.

Lo más interesante de la noche, respecto a las emisiones previas, fueron las pequeñas entrevistas que les fueron haciendo Joaquín Prat y Lara Álvarez tras cada juego (para comentarlos) a los representantes españoles, que hay que recordar que fueron Lourdes Arévalo, Raquel Blanco Rodríguez, Jesús Ángel Francisco Hernández ‘Viti’, Jesús Cid García, Jesús Guerrero Ruiz, Luis Miguel Gutiérrez Blanco, Juan Manuel Oreja Elvira, Sandra Palacios Plaza, María Pilar Pérez Hernández y María Varas Sánchez (elegidos en un casting); el alcalde Marcos Iglesias y la teniente de alcalde Beatriz Jorge Carpio.

Antes de empezar a jugar, se emitió el ya sabido vídeo sobre Ciudad Rodrigo, apuntando en esos momentos Lara Álvarez que “recorrer sus calles señoriales es un viaje en el tiempo”, añadiendo que cuenta con “numerosos edificios defensivos que hoy son uno de los principales atractivos turísticos de esta legendaria ciudad”.

Los juegos

Ese vídeo se vio el primero, ya que la velada se abrió con el juego propuesto por España, llamado Las Tres Carabelas de Colón , en el cual, representando los viajes al Nuevo Mundo, tres integrantes del equipo, Marcos Iglesias, Viti y Pilar Pérez hicieron de carabelas llevando verduras gigantes sobre un puente tibetano que representaba las “tormentosas aguas” del Atlántico, contando con el apoyo de ‘indígenas’ para recuperar las verduras que iban perdiendo.

Concluido el juego -en el que España acabó 5ª- Lara Álvarez comentó con los mirobrigenses participantes que “al principio sobre todo los nervios han pasado factura”. En ese momento, en el que Lara Álvarez bromeó con Viti sobre la peluca que llevaba, Marcos Iglesias habló de que había tenido una caída “nada más salir, porque resbala bastante, y sin calzado mucho más”, reivindicando Pilar que “el pimiento que nos han quitado tiene que entrar” a lo que añadió el alcalde que “el gazpacho español no se puede entender sin el pimiento”.

La segunda prueba, El Cascanueces de Chaikovski , fue la única que ganó España, gracias a la gran tarea de Luis Miguel y María (el primero debía romper nueces con un martillo gigante mientras tenía los ojos tapados, siguiendo las indicaciones de María). Durante el juego, Joaquín Prat comentó que Luis Miguel era conductor del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, y que le habían prometido que si ganaba le comprarían un nuevo camión.

Esto se lo recordó Joaquín Prat en la entrevista posterior, explicando Luis Miguel que “he salido un poco tarde, pero me he tirado como un bestia y después mis ojos [por María] han sido una maravilla”. En ese instante, también hubo tiempo para preguntarle si tenía niños con su mujer Raquel. Tras recibir una respuesta negativa, Joaquín Prat le dijo que “hay que ponerse ya, en el camión o donde sea”. En ese juego, Viti ejerció como bailarina en el centro de la plataforma, mencionando los presentadores que “es torero pero ha encontrado salida ejerciendo de bombero”, un asunto que dio más juego a lo largo de la emisión.

Del primer puesto en ese juego se pasó al último en el de Rodar y rodar , en el cual había que completar un circuito dentro de unas bolas donde solo había 10 minutos de oxígeno. La representante de Ciudad Rodrigo, Pilar, hizo una gran prueba, pero se atascó por completo en un balancín final pese a los ánimos de “vamos peque” (era la benjamina del grupo) de los presentadores, que también ‘amenazaron’ a los italianos que estaban riéndose en el público, asegurando que “ya nos reiremos nosotros, esto es muy largo”. En la entrevista, Pilar explicó que “ha sido una sido una pena, porque iba muy bien, y al final en el último momento... la rampa ha sido horrible”.

La velada continuó con La Cabalgata de Las Valquirias , en la que Ciudad Rodrigo quedó 4º en total (2º de su manga), de la mano de Juan Manuel y Viti, yendo el primero a hombros del segundo. Como Juan Manuel es Militar de Infantería, los presentadores bromearon diciendo que en este caso era más “Militar de Caballería”. En la entrevista posterior, Juan Manuel explicó que el árbol inicial del juego era “complicado; la primera rama es muy dura, hay que hacer muchísima fuerza para llegar, ahí ya coges carrerilla”, explicando Viti que el recorrido completo “es complicado porque es bastante largo y uno llega cansadito”.

Otro de los grandes juegos para los mirobrigenses fue el de Marie Curie , en el cual un representante de cada país debía coger agua de unos chorros y llevarla a unos recipientes sobre una superficie resbaladiza. Por Ciudad Rodrigo lo hizo Jesús Guerrero, que concluyó 2º, mencionando los presentadores que “no sabemos si se le daba bien la clase de laboratorio en el colegio [por la temática del juego], pero está yendo bastante rápido”. Concluido el juego, le entrevistó Joaquín Prat, quién bromeó diciendo que “pareces Jerry Lewis en El Profesor Chiflado”, explicando Jesús Guerrero que “ha sido un partido difícil, pero lo hemos conseguido”.

El juego en el que más mirobrigenses participaron fue El Coliseo , en el cual antes de empezar los presentadores originales italianos de Eurogames hablaron con los españoles, mencionando cánticos de ánimo como el ¡A por ellos!, que siguió parte del equipo español. Pese a hacerlo rápido y tener una estrategia (Beatriz Jorge explicó que “habíamos organizado un plan por equipos para saber qué pieza teníamos que coger”), España quedó 4ª, siendo el principal problema que era la prueba comodín que habían escogido que valiese doble. Según Lara Álvarez, eso había “enfadado” a Jesús Cid: “sí, porque teníamos el comodín, si hubiéramos quedado primeros, teníamos que haber subido mucho más”.

También quedó 4º Ciudad Rodrigo (con Juan Manuel, Lourdes, Luis Miguel, Jesús Guerrero y Raquel) en el juego de encestar los Aros Olímpicos , pese a que solo lograron meter uno (este fue el único juego sin entrevista posterior). Mismo puesto se logró en Vamos a la Playa (los clásicos Aguadores de El Gran Prix español) pese a que también sólo un representante llegó a llevar agua, Jesús Guerrero, en dos ocasiones.

Según explicó en la entrevista, había llegado “lo que me han dejado, con tanta fuerza que estaban dando era imposible pasar, pisas un pie y te caes; al llegar la primera vez, se me ha caído la mitad del cubo, y no he podido meter mucho, pero algo sí ha entrado”, comentando Lara Álvarez con las chicas que tomaron parte en el juego que “era bestial, una vez que ponías el pie, y te pillaban, ya nada, ya caías de culo, de lado, ya no sabías donde estabas, volteretas para todos lados, y era imposible caer para abajo”.

La velada se cerró con El Muro de los Campeones , donde Ciudad Rodrigo quedó penúltima, tras subir dos representantes, Jesús Cid y Juan Manuel muy rápido, y quedarse Viti unos largos minutos esperando a que acabase el tiempo. En torno a Jesús Cid, Joaquín Prat aumentó sus logros deportivos, asegurando que era campeón olímpico de piragüismo. Durante el juego, se enfocó en una ocasión a Marcos Iglesias, resaltando Joaquín Prat que es “un alcalde joven, 31 años” que aparecía “animando a su conciudadano, no sabemos si votante, pero eso es lo de menos”.

Finalizado el juego, todos los equipos se fueron al círculo central para conocer la clasificación final, en la que Ciudad Rodrigo fue 6º con 39 puntos, a 6 del 5º, Esparta. Como cierre, Joaquín Prat apuntó que “qué pena lo de los españoles, pensábamos que íbamos a acabar como La Pinta o La Niña, pero hemos acabado como la Santa María, que embarrancó en las costas de Haití”, concluyendo que “hemos tocado fondo, hemos quedado últimos, ya solo queda mejorar, estamos convencidos de que lo vamos a hacer” en referencia a futuros programas.

Hay que recordar que en el momento de la grabación de ese programa, todavía quedaban otros tres por grabar (en uno ganó España, con Jaca). En esta galería priorizamos las imágenes de los momentos inéditos respecto a la emisión original, que se pueden ver aquí: https://salamancartvaldia.es/not/220266/ciudad-rodrigo-queda-6a-ultima-participacion-eurogames/galeria/16/#galeria