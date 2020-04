La OSCyL y la cantante israelí Noa interpretan ‘La vida es bella’

Viernes, 24 de abril de 2020

La reconocida artista israelí Noa ha colaborado con 63 profesores de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León (OSCyL) poniendo voz a la grabación conjunta del tema principal de la banda sonora del filme 'La vida es bella', obra del compositor italiano Nicola Piovani.

Según ha revelado la propia Noa en comunicado remitido por la OscyL a Europa Press, se trata de una canción "muy importante" en su vida y su carrera, y cree que también lo es para mucha gente, "no solo por la película de la que procede, sino también por su mensaje". Por todo ello, ha afirmado le llena de "orgullo" participar en esta iniciativa de la OSCyL.

Hace un mes, la OSCyL publicaba su primer vídeo conjunto, el 'Himno de la alegría', el cuarto movimiento de la 'Novena Sinfonía' de Ludwig van Beethoven, un canto a la esperanza para afrontar estos momentos complicados e inciertos. Desde aquel 23 de marzo, los canales en medios sociales de la Orquesta han difundido un total de 28 vídeos que, con carácter diario, han logrado alcanzar las 290.000 visualizaciones.

"Es que solo tu alegría, amansa mi dolor, y así yo sé lo bello que es vivir", es una de las frases que reza la letra del tema principal de la banda sonora de la película 'La vida es bella', de Roberto Benigni. Creada por el compositor italiano Nicola Piovani, y por la que lograba alzarse con el Óscar a la mejor banda sonora en 1998, la obra rezuma humor y alegría, pero también nostalgia y seriedad.

La popular canción ha sido elegida por 63 músicos de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León para editar un nuevo vídeo que pretende transmitir un "guiño a la vida", a la fuerza resultante de la suma, a la oportunidad, a las sonrisas que los más pequeños inspiran y al resultado del vuelco de la amenaza.

Junto al personal técnico asociado a la OSCyL y al CCMD, los profesores de la Orquesta propusieron a Noa, la reconocida cantante israelí autora de la letra, poner voz a esta interpretación de la OSCyL.

Dos años después del estreno del filme de Benigni, la cantante israelí recibió el encargo de ponerle letra a tan laureada composición. Fue entonces cuando publicó su versión original bajo el título 'Beautiful that way' (en inglés) y la adaptó al castellano interpretándola en numerosas ocasiones, una de las más alabadas junto a Miguel Bosé.

A partir de este viernes el vídeo podrá verse en el canal de YouTube de la OSCyL (https://youtu.be/dct1mm4i7EA) y en sus redes sociales de Instagram, Twitter y Facebook (además de los canales del Centro Cultural Miguel Delibes, sede de la OSCyL, y de "Castilla y León es Vida").

SOBRE LA CANTANTE NOA

Achinoam Nini, de nombre artístico Noa, nació en Tel-Aviv (Israel) en 1969 y, aunque vivió en Nueva York desde los dos años, regresó a Israel a los 17. Noa se mueve bajo la influencia de cantautores de los años 60 como Paul Simon, Joni Mitchell o Leonard Cohen, sensibilidades que combina con sus raíces yemeníes y el jazz, el rock o la música clásica.

El pasado mes de marzo la cantante celebraba sus tres décadas de carrera en el Palau de la Música de Barcelona junto a Joan Manuel Serrat, Judit Neddermann y el Cor de Noies de l'Orfeó Català. Hoy, desde su confinamiento en Israel, Noa revela que "son tiempos muy extraños, con muy poco contacto entre la gente y donde todo es digital y virtual. Hay miedo e incertidumbre sobre el futuro. Todos desearíamos que terminara pronto y que el mundo vuelva a la normalidad... Ojalá aprendamos alguna lección de este momento y podamos convertirnos en mejores personas".

Este sábado, Noa ofrecerá, a las 21.00 horas, un concierto virtual solidario en apoyo a la Red Sanitaria de la Comunidad de Madrid a través de Radio Nacional de España (Radio 5 y Radio Exterior).

Paralelamente, se emitirá también en las redes sociales de la artista y de las instituciones colaboradoras y, a las 21.30 horas, en La Otra de Telemadrid. Y es que la cantante destaca que "lo más importante" es que está aprovechando este tiempo para componer mucha música.

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León continúa trabajando unida no sólo para sus abonados, sino también para todos los melómanos de la Comunidad, del país y de fuera de nuestras fronteras desde el inicio del confinamiento y continúa aportando interpretaciones que recorren diferentes etapas y estilos, desde el 'Ave Maria' de Schubert, hasta el popular 'My way', pasando por el virtuosismo de Paganini o el impresionismo de Debussy, entre otros.

El último vídeo subido ayer tiene el sello del propio director de la Orquesta, Andrew Gourlay, que interpreta al piano la 'Romanza sin palabras n.º 4 Op.19' de Mendelssohn.