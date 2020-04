El Ayuntamiento solicita la apertura de los huertos “de forma ordenada y con las medidas de seguridad oportunas”

Viernes, 24 de abril de 2020

Concepción Miguélez solicita a la Delegación del Gobierno en Castilla y León que los vecinos de la villa ducal puedan tener el mismo trato que los de otras comunidades

El Ayuntamiento de Alba de Tormes ha solicitado a la Delegación del Gobierno en Castilla y León “una interpretación más flexible” de las medidas implantadas a través del RD 463/2020 y su ampliación a través del 465/2020. Medidas relacionadas con el cuidado de huertos familiares para autoabastecimiento ha sido muy distinta según las comunidades autónomas.

Esta solicitud es la consecuencia de una instrucción emitida por la Junta de Extremadura que regula el acceso a explotaciones agrarias no profesionales y huertos de autoconsumo. También a la norma dictada por la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana donde a juicio del Ayuntamiento “se realiza una interpretación abierta del acceso a estos campos de cultivo de uso doméstico”.

Desde la villa ducal se solicita al Gobierno la apertura de los huertos familiares y de autoconsumo siempre que sea “regulado de una manera ordenada para que se cumplan las medidas de seguridad que dicten las autoridades sanitarias”. La alcaldesa, Concepción Miguélez, considera que estos huertos “son necesarios para la subsistencia de muchas familias en el medio rural y en concreto en el municipio de Alba de Tormes”.

Desde el Ayuntamiento no entienden como la norma del 15 de abril se dictó “pensando en la población que vive en el medio urbano” y no entienden que “se puede permitir viajar en tren, metro y autobús, pero no se permite a una sola persona trabajar en su huerto donde las distancias de seguridad es superior a las mínimas establecidas”.

Hay que recordar que el Ayuntamiento permitió en un principio explotar los huertos días alternos y en huertos alternos, alternando numeración par y numeración impar, pero finalmente se decidieron cerrar en acuerdo con la Policia Local y la Guardia Civil “por incumplimiento de la norma establecida”.

Casi 100 huertos adjudicados

El Ayuntamiento de Alba de Tormes es propietario de una parcela de 156.133 metros cuadrados de superficie situada en la Dehesa Municipal, que actualmente está dividida y destinada para la explotación de huertos familiares, un total de ciento sesenta y seis (166) huertos familiares divididos individualmente y numerados, de los cuales 96 están siendo explotados por vecinos albenses.

Estos huertos permiten la obtención de una producción de hortalizas para autoconsumo, con la utilización de técnicas respetuosas con el medio ambiente.

Los adjudicatarios deben destinar los huertos exclusivamente al cultivo y plantación de aquellas especies vegetales propiamente hortícolas de la zona, como por ejemplo lechugas, tomates, cebollas, berenjenas, pimientos, calabacines, habas, patatas, pepinos y zanahorias.