POR QUÉ LO SENCILLO, POR QUÉ LO INTENSO

Te aplastan bajo montones de máquinas, de tecnologías complicadas, de complicaciones técnicas. Te llevan a toda velocidad con la lengua fuera de un aparato a otro aparato, te lo quitan de las manos a la media hora, te dicen que tienes que comprar otro, te dicen que ya no es el 5G, que es el millonésimo G, que ahora ya no se respira por la nariz, ahora se respira por la nuca. Puedes abrir una puerta con una llave en un segundo pero te dan una tarjeta y te pasas media hora para ver si abre la puerta. Te pueden dar un recibo, una entrada, pero abren un ordenador, busca el programa, buscan las instrucciones sobre el programa, buscan las instrucciones para cuando fallan las instrucciones. Joder, y tú lo que quieres es estar vivo, abrir la puerta, sonreír a la sonrisa de alguien, mirar el atardecer, escuchar una canción viva.

Te dan montones de acolchados vacíos, de frases hechas que no significan nada, de gestos aprendidos, de fórmulas inútiles que lo matan todo, de mecanismos que lo hacen todo aburrido. Cuando tú quieres la intensidad, algo que vibre, algo que llegue muy vivo a tus manos, una mirada viva, un roce de la brisa que lleve tu piel a lo más hondo, una palabra fugaz que te haga naufragar en lo más eterno de ti. Tú lo que quieres es la intensidad, una copa de vino intensa, y no montones de copas que no aportan nada, que te encubren la vida. Quieres unas pocas palabras que te desnuden, y no montones de palabras que te disfracen.

Si te encierran, si te ponen contra las cuerdas, si te dicen que puedes morir, ves lo que quieres de verdad, otro cuerpo vivo que lata a tu lado y no una máquina muerta, quieres la sencillez jugosa y no la complicación vacua, quieres la intensidad que te rescata y no todas las fórmulas que te secan. ANTONIO COSTA GÓMEZ, ESCRITOR Consuelo de Arco: Sencillez intensa