Comunicadoras 8M denuncian la "criminalización" del movimiento feminista por el coronavirus

Jueves, 23 de abril de 2020

Se lanza la campaña #YoNoSoYCulpable / #YoSoyCulpable, señalando que las decisión de suspender las manifestaciones era de las autoridades

Comunicadoras 8M ha denunciado la "criminalización" y "el intento político y mediático" de desprestigiar al movimiento feminista al culparle "errónea y falsamente" de la expansión del coronavirus en España por la manifestación del Día Internacional de la Mujer el pasado 8 de marzo.

La asociación, surgida del movimiento #LasPeriodistasParamos de 2018, ha indicado en un comunicado que ofrecen a la ciudadanía "datos e información veraz" sobre todos los movimientos y concentraciones que se produjeron tanto ese domingo 8 de marzo como los días anteriores y posteriores. "Según la comunidad científica, contribuyeron en mayor medida al contagio de la pandemia en España", ha detallado la nota.

En este sentido, las comunicadoras feministas quieren mostrar -- a través de la campaña lanza la campaña #YoNoSoYCulpable / #YoSoyCulpable-- que las movilizaciones del 8M "no pudieron ser la causa por la que no se impusieron medidas restrictivas para evitar la propagación del virus" y que la decisión de suspender las manifestaciones "era competencia de las autoridades, no de las manifestantes".

"El movimiento feminista no tenía ninguna instrucción ni recomendación en contra de las manifestaciones", ha concretado la asociación. Así, han cifrado que, el fin de semana del 8 de marzo, estuvieron abiertos los más de 130 centros comerciales de la Comunidad de Madrid y acudieron a los estadios de fútbol de primera división 290.017 espectadores, entre otras actividades.