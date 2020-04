La Mancomunidad de Vitigudino solicita a la Subdelegación del Gobierno que permita a los vecinos trabajar los huertos familiares

Jueves, 23 de abril de 2020

La Mancomunidad de Vitigudino, entidad que agrupa a 19 municipios de esta comarca y que preside Alfonso Castilla, también alcalde de Peralejos de Abajo, ha remitido un escrito a la Subdelegación del Gobierno en el que solicita que se permita a los vecinos de estos municipios la salida de sus casas para que puedan “realizar los trabajos agrícolas en sus huertos o pequeñas fincas en las que siembren productos de primera necesidad”.

La petición es argumentada por Castilla en la petición de varios alcaldes y representantes municipales “ante el alargamiento del estado de alarma, la incertidumbre sobre su duración y la inconcreción de las normas a la hora de regular el tránsito de personas por las vías públicas o las actividades permitidas”.

Es por lo anterior que considera “necesario y urgente” que se dicte desde la Subdelegación del Gobierno de Salamanca “los criterios para permitir los trabajos agrícolas en los huertos familiares, dado que son labores perentorias y necesarias para la obtención de productos alimenticios de primera necesidad”.

Por otro lado, el presidente de la Mancomunidad de Vitigudino entiende que “la cercanía de los huertos a las zonas urbanas y la situación actual derivada de una primavera con abundantes lluvias originará una vegetación abundante que puede ser foco de posibles incendios en el verano y de plagas de animales, con su probable repercusión en la salud de los vecinos”.

Haya que recordar que la Subdelegación del Gobierno de Salamanca no hace distinción entre los distintos tipos de huertos y aplica la misma medida para todos, es decir, si no se es agricultor profesional o no es una cuestión de subsistencia, prohíbe trabajar los huertos.

Pero en el medio rural esta medida no solo afecta a huertos, pues también hay otros cultivos como la vid y los frutales para autoconsumo. En estos momentos muchos árboles frutales están siendo afectados por distintas plagas de insectos y que sus propietarios no pueden ‘curar’ porque de lo contrario pueden ser denunciados por la Guardia Civil, por lo que de mantenerse una semana más esta situación, muchos árboles no darán fruto.

A la petición realizada por la Mancomunidad de Vitigudino se suman las de decenas de municipios de toda la provincia, pese a lo cual la Subdelegación del Gobierno continúa haciendo oídos sordos y aplica el RD del estado de alarma con una interpretación de la normativa que difiere de la que se hace en otras provincias y comunidades autónomas, como ha venido informando LAS ARRIBES AL DÍA.