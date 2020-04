El Ayuntamiento promueve la elaboración de mascarillas para niños para cuando puedan salir

Miércoles, 22 de abril de 2020

Con unas condiciones todavía por precisar del todo por parte del Gobierno de España, el próximo lunes 27 de abril los niños de hasta 14 años de edad de todo el país podrán salir a la calle tras mes y medio de confinamiento domiciliario para evitar la propagación del coronavirus. De cara a esta salida de los hogares con el coronavirus todavía presente, el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo se ha movido para intentar conseguir que los niños mirobrigenses cuenten con mascarillas adaptadas para ellos.

Según explica el alcalde Marcos Iglesias, en primera instancia “nos pusimos en marcha a ver si lográbamos mascarillas infantiles”, pero es “muy complicado” conseguirlas en el mercado, de ahí que hayan apostado por hacerlas de forma casera, con la tela a la que dio el visto bueno la Junta: “al menos será un elemento de protección mientras las familias logran conseguir las de farmacia”, remarcando que “las autoridades sanitarias me hacen hincapié en que, estas mascarillas, aunque no sean como las homologadas, también ayudan, sobre todo a no contagiar”, siendo conveniente que todos los que salgan, lleven.

Para poder fabricarlas, el alcalde se puso en contacto con Textiles Acosta para comprarle el material necesario, pero la citada empresa ha decidido donarlo de forma desinteresada. Una vez con el material ya disponible, se han comenzado a elaborar las mascarillas para niños, de las cuales ya había fabricado una particular, Carmen Ramos, unas cuantas.

Para la tarea principal de elaboración, el Ayuntamiento se ha puesto en contacto con el Convento de las Carmelitas para recabar el apoyo de sus hermanas, que ya estuvieron elaborando mascarillas dentro de la iniciativa general lanzada hace un mes por Textiles Acosta. Las hermanas han aceptado, y serán las que se encarguen principalmente de la fabricación de estas mascarillas para niños.

En palabras de Marcos Iglesias, el “reto” es intentar tener hechas de aquí al lunes unas 3.000 mascarillas, una dotación más que suficiente teniendo en cuenta que en Ciudad Rodrigo hay 1.450 menores de 15 años, y que las mascarillas para niños están pensadas para los menores de 10 años (a partir de esa edad ya ‘pueden usar’ las de adultos que se han fabricado gracias a Textiles Acosta).

A partir del lunes, comenzará el reparto, que correrá a cargo de la Policía Local. Según explica Marcos Iglesias, quién las necesite podrá acercarse al inicio de la calle Santa Clara a la sede de la Policía, que también podrá llevarlas a aquellos lugares donde sean requeridas, y entregarlas a aquellos niños que vean por la calle. Teniendo en cuenta las que habrá disponibles, se espera poder entregar más de una mascarilla por niño. El alcalde espera que con esta medida las familias “se vean amparadas por el Ayuntamiento y por estos donantes y colaboradores”.