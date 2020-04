“Encuentro la televisión muy educativa. Cada vez que alguien la enciende, me retiro a otra habitación y leo un libro”

ENTRE PUENTES

LA HORA DEL LIBRO- Y LA LECTURA

Nos encontramos en una situación, dentro de esta anomalía que nos tiene postergados en casa, y dentro de este confinamiento, extraer cosas positivas y darnos la grata oportunidad de leer, de darle una salida constructiva a nuestro paro forzoso, sacar lo mejor de nosotros, y sobre todo darle una oportunidad al libro, sí, a esos libros que tenemos en nuestros muebles, que alguna vez hemos querido disponer de tiempo para poder leerlos, que nos han hablado de alguno de ellos, o lo han recomendado, en definitiva tomar ese habito, que nos hará sentir más relajados, más entretenidos, más comunicativos, más informados incluso más humanos. Ahora debería ser la exaltación del libro, ya que tampoco no puede salir a la calle, a su feria, a dejarse ojear y tocar por eruditos, curiosos y transeúntes, hagámosle un homenaje callado. Vamos a empezar a leerlos, y vamos a dale una nueva oportunidad.

En su homenaje me he permitido hacer un poco de historia y de ilustración de su nacimiento:

En la antigüedad, cuando aún no había una fabricación formal del papel, se empleaba el liber para escribir, implicando el soporte de escritura más empleado por las civilizaciones antiguas antes del siglo IV A. C., aproximadamente, así es que no es una casualidad la denominación escogida. Esta situación es ciertamente habitual cuando se indaga en los orígenes de los términos, encontrándonos muchas veces con el hecho que las definiciones de las palabras guardan huellas de la historia de las culturas. De acuerdo a lo que estableció la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia, y la Cultura (UNESCO), un libro para ser considerado como tal debe tener al menos 49 páginas. Este elemento es por excelencia una fuente de conocimientos, de saber, un medio que transmite comunicación, y que preserva información relevante.

Es sin duda en la educación formal y en el interés autodidacta que muchas personas manifiestan que el libro ostenta una relevancia especial, porque ayuda a formar a los alumnos en las diferentes materias de estudio, es decir, complementa la enseñanza de los maestros en el aula. Y por otra parte resulta ser un elemento de lectura clásico que apasiona a aquellos amantes de la actividad de la lectura.

En la Edad Antigua, donde destacaron muchas civilizaciones que dejaron una marca y una influencia notable e imborrable en la creación y promoción de cultura, los hombres, ante la falta del papel debieron usar como soporte de la escritura diferentes materiales, que aunque con algunas dificultades permitieron lograr el objetivo: arcilla, hueso de marfil, papiro, pergaminos, entre otros. Fueron los egipcios, una de las civilizaciones más esplendorosas y adelantadas de la antigüedad la que creó el famoso papiro y lo extendió por toda Europa, convirtiéndolo además en un elemento distintivo de su cultura. Ya en nuestra era, el códice, un formato en donde las hojas que componen el documento estaban cocidas, mejoró la presentación. Ahora bien, la revolución y la expansión impresionante del libro se produjo con el advenimiento de la imprenta hacia finales del siglo XV y que obviamente generó de inmediato el florecimiento de una industria que además estuvo ligada al nacimiento de diversos procesos intelectuales y artísticos (Renacimiento, Ilustración) en el cual los libros ocuparon el rol central de transmisores de cultura y de difusión de tales sucesos históricos.

Para el siglo XVIII el libro se convirtió en un bien preciado para las minorías ilustradas de la sociedad. Disponer en estos sectores de una abultada y prestigiosa biblioteca era sinónimo de estatus cultural.

Finalmente, con el crecimiento de la alfabetización, el libro, se erigió en un elemento de fácil acceso para los sectores más bajos de la sociedad que buscaban y encontraban en él conocimientos para mejorar económicamente gracias a la posibilidad de ilustración que les ofrecían. Si bien hay muchas personas que a pesar de las nuevas propuestas en materia de soportes para los libros siguen eligiendo el formato tradicional, porque consideran que no hay nada comparable con leer en papel, hay otras personas que se encuentran más cómodas leyendo a través de opciones asociadas a la tecnología, como el libro electrónico, e incluso, los espacios tradicionales donde se los almacena, como las bibliotecas, también ofrecen alternativas digitales.

Fermín González salamancartvaldia.es blog taurinerias.