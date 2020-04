El Ayuntamiento de Vitigudino prepara un paquete de medidas para favorecer el resurgimiento de la economía

Miércoles, 22 de abril de 2020

El Ayuntamiento de Vitigudino, mediante un comunicado, señala que se está trabajando en la realización de un paquete de medidas que favorezca el resurgimiento de la economía local tras el difícil momento que varios sectores están atravesando como consecuencia de la inactividad provocada por el estado de alarma para frenar la pandemia de Covid-19.

En este escrito, la alcaldesa de Vitigudino, Luisa de Paz, señala que “estamos poniéndonos en contacto con los distintos sectores que forman la comunidad para no decidir unilateralmente sino pedir su opinión sobre cuáles podrán ser las líneas más efectivas y, entre todos, consensuar una línea creíble de actuación”.

En este sentido, De Paz señala que “tomaremos las decisiones y realizaremos las actuaciones que dependan directamente de la competencia del Gobierno Local”, tales como tasas, exenciones, aplazamientos de pagos, y “evaluando los perjuicios de cada uno”.

Además de la aplicación de medidas de apoyo dirigidas a las pequeñas y medianas empresas, otra de las líneas de actuación del Ayuntamiento será “impulsar en lo posible y utilizar recursos para obra pública, dando puestos de trabajo a vecinos del pueblo, trabajo, no ‘pan para hoy y hambre para mañana’”, subraya la alcaldesa.

Luisa de Paz asegura que “vamos a ser muy prudentes y tomar medidas prácticas y no caer en la demagogia y el oportunismo”, pues entiende que “es el momento de actuar y no de hacer anuncios estrella por respeto a todos los afectados. No vamos a hacer un brindis al sol ni promesas de realización imposible y jurídicamente inaplicables. Realmente las expectativas son nefastas y debe imperar el realismo, la sinceridad y el trabajo duro codo con codo. Las ayudas que estudiamos y consensuaremos deben ser proporcionadas al conjunto de los vecinos”.

Como señala De Paz, este paquete de medidas trata de dar respuesta a las “circunstancias gravísimas e inusuales a las que nos enfrentamos con la actual pandemia que afecta a todos los sectores sociales y, en especial a las pequeñas y medianas empresas y de servicios, que son la base fundamental de la economía local”, por ello, la regidora a segura que “estaremos en todo momento al lado de los vecinos poniendo todo el esfuerzo y potencial posible del Consistorio al servicio de los vitigudinenses”.

Por último, la alcaldesa desea todos los vecinos que “esta etapa sea lo más corta posible y que a nadie le quepa duda que el Ayuntamiento es de todos y para todos, y trabajaremos con seriedad y honestidad, sin pretender aprovechar la peor catástrofe que a casi todos nos ha tocado vivir”.