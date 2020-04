El Ayuntamiento de Monleras solicita a la Subdelegación que permita el trabajo en los huertos de autoconsumo

Miércoles, 22 de abril de 2020

Otro problema que surge en estos momentos es la aparición de plagas en árboles frutales y que no pueden ser tratados por sus propietarios si no son agricultores profesionales

El Ayuntamiento de Monleras ha enviado un escrito a la Subdelegación del Gobierno por el que solicita a esa institución “que se permita y se regule el acceso y el trabajo en los huertos familiares de autoconsumo, siempre que se cumpla con las medidas de prevención pertinentes que se exigen de forma general en las demás actividades”.

El alcalde de la localidad, Ángel Delgado, señala en su escrito que la prohibición de acudir a los huertos durante el periodo de confinamiento, y sobre la que está poniendo especial celo la Subdelegación del Gobierno de Salamanca, se trata de una norma “dictada pensando en los huertos como lugar de recreo y sin tener en cuenta la realidad de lo que significan los huertos de autoconsumo para la población, especialmente en zonas rurales”.

En este sentido, Ángel Delgado recuerda a la subdelegada del Gobierno que “los huertos familiares de autoconsumo proveen de alimentos de temporada frescos y de calidad a la población de las zonas rurales y son un importante complemento a la economía familiar”, y añade, coincidiendo con la inmensa mayoría de los alcaldes de la provincia, que “es mucho más seguro ir al huerto, cumpliendo las medidas sanitarias preventivas (ir solo, no reunirse con más personas, etcétera) que acudir a la tienda, donde se reúnen más personas en un espacio cerrado y donde los productos frescos han sido manipulados por más manos”.

Sobre la necesidad de mantener los cultivos, el alcalde de Monleras recuerda que “en esta época del año estamos en un momento muy crítico para los huertos, pues ahora es el momento de sembrar y plantar para poder tener cosecha en los próximos meses”.

Asimismo, a diferencia de la interpretación que realiza la subdelegación del Gobierno sobre el RD 463/2020 y su ampliación con el 465/2020, el regidor de Monleras recuerda que en el art. 7.1. de esta norma sobre movilidad, “se permite la circulación de personas por las vías de uso público para la: a) Adquisición de alimentos (...); g): Por causa de fuerza mayor y situación de necesidad; y h): Cualquier otra actividad de análoga naturaleza que habrá de hacerse individualmente (…), por lo que ir al huerto a trabajar para autoabastecerse de alimentos, a nuestro entender, son ejemplos de estas casuísticas”.

Por último, en su argumento para que la Subdelegación corrija y realice una interpretación distinta del RD, como hacen otras provincias y comunidades autónomas, Ángel Delgado recuerda a la subdelegada que “existen muchos municipios en zonas rurales, como el nuestro, en los que no se ha producido ningún caso de contagio por coronavirus. Ello es debido en gran parte al hecho de que los vecinos están procediendo con total responsabilidad ante las medidas recomendadas para hacer frente a la pandemia”.

Haya que recordar que la Subdelegación del Gobierno no hace distinción entre los distintos tipos de huertos y aplica la misma medida para todos, es decir, si no se es agricultor profesional prohibe trabajar los huertos. Pero en el medio rural esta medida no solo afecta a huertos, pues tambien hay otros cultivos como la vid y los frutales para autoconsumo. En estos momentos muchos árboles frutales están siendo afectados por distintas plagas de insectos y que sus propietarios no pueden ‘curar’ porque de lo contrario pueden ser denunciados por la Guardia Civil, por lo que de manternerse una semana más esta situación, muchos árboles no darán fruto.