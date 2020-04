Ciudadanos y PP consideran “irrealizable” el plan de ayudas económicas presentado por el PSOE

Martes, 21 de abril de 2020

Lamentan que estas propuestas “no pasen de ser un postureo de cara a sus incondicionales” y un “intento malicioso” de poner en entredicho las primeras medidas adoptadas por el Ayuntamiento

Ciudadanos y Partido Popular han calificado de “irrealizables” las medidas, el contenido y el planteamiento del PSOE de Alba de Tormes para mitigar la crisis del coronavirus en los vecinos y empresas de la villa ducal.



El equipo de Gobierno agradece las sugerencias del PSOE “aunque lleguen tras mas de treinta días de fallecimientos, necesidades y urgencias sociales que se están atendiendo en la villa ducal”. Una postura que tanto Partido Popular como Ciudadanos entienden porque “no tiene que ser fácil saltarse las consignas dadas desde el Partido Socialista de no manifestar lutos ni hacer gestos o manifestaciones que pongan de relieve que estemos viviendo lo que es, una gran tragedia sanitaria que lo será además económica”.

En este sentido, Ciudadanos y Partido Popular advierten a los socialistas que “varios concejales del actual equipo de Gobierno han atendido desde el primer día del confinamiento a muchas familias personalmente, levando productos de alimentación, organizando la fabricación y distribución de mascarillas, atendiendo personalmente necesidades sociales, colaborando con Protección Civil y con la Policía para garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias y de confinamiento aprobadas por el gobierno”.

Análisis final

“Es necesario atender las necesidades de los más perjudicados en estos momentos, pero también es necesario para un Ayuntamiento responsable no desatender otras muchas necesidades, presentes o futuras, de nuestro pueblo y de nuestros ciudadanos. No hay que olvidar que esta situación va a golpear también, aunque sea indirectamente, a toda la población. Por ello actuamos con esfuerzo, pero racionalmente, sin medidas o anuncios de imposible cumplimiento o que ahonden aún más en nuestros problemas financieros y que sigan limitando las posibilidades de desarrollo en nuestro pueblo. En estos momentos es cuando se echa menos unas cuentas saneadas ¿verdad? Para eso sirve el cumplimiento del equilibrio presupuestario entre otras cosas: para que no te tire de las orejas el Ministerio de Hacienda y para tener capacidad de reacción ante imprevistos, que parece que no vienen nunca…pero llegan. Por eso un Ayuntamiento tiene que ser riguroso y cumplidor. En el pago de las deudas y en el cobro de las tasas y tributos que corresponda, algo que no siempre se ha hecho diligentemente”, finaliza el comunicado emitido por el equipo de Gobierno.