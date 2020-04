Un total de 1.200 salmantinos han sido seleccionados para realizar el estudio de seroprevalencia del coronavirus

Martes, 21 de abril de 2020

El estudio de seroprevalencia del COVID-19 llegará a 10.140 personas de Castilla y León de un total de más de 62.000 en el ámbito nacional, no obstante, la consejera de Sanidad de la Junta, Verónica Casado, ha tildado de "regular" que finalmente la realización del mismo se gestione desde Atención Primaria, ya que, como ha explicado, inicialmente la logística iba a depender del Ministerio de Sanidad.

Como ha explicado casado el estudio se realizará por familias y el reparto aleatorio se hará a través del Instituto Nacional de Estadística. Así, en total se seleccionará a 1.020 personas en Ávila, 1.200 en Burgos; 1.320 en León; 1.020 en Palencia; 1.200 en Salamanca; 1.020 en Segovia; 960 en Soria; 1.380 en Valladolid y 1.020 en Zamora.

En este sentido, Casado ha insistido en la necesidad de organizarse y saber con qué recursos se cuenta, ya que se prevé que el estudio de seroprevalencia arranque el próximo lunes 27 de abril.

Preparativos del estudio

Por su parte, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha indicado que el estudio de seroprevalencia en el que está trabajando el Gobierno para estimar la incidencia real del coronavirus en España será muy importante en los planteamientos de la fase de desescalada. "Es muy importante para nuevas fases saber el número real, o al menos una estimación lo más precisa posible, del número de personas que se han infectado", ha apuntado, aunque ha precisado que "es una información importante pero no la única".

En este sentido, ha apuntado también es necesario valorar la transmisión real en estos momentos, el número de casos aislados de manera adecuada o la capacidad asistencial. "Ante el riesgo de nuevas ondas epidémicas, no podemos permitir que el sistema sanitario vuelva a sufrir la tensión que sufrido durante esta primera onda", ha justificado el experto del Ministerio de Sanidad.

Simón considera "complicado" que el número de personas inmunes sea suficiente como para basar todas las medidas de desescalada en el estudio de seroprevalencia. "Los niveles de inmunidad que deberíamos tener son muy altos. "El estudio de seroprevalencia puede dar valores reales del número de personas que han sido infectadas y que, por lo tanto, podrían ser inmunes, pero lo cierto es que no esperamos que el porcentaje sea tan alto como para que sea un único valor", ha afirmado.

"ALGÚN RETRASO" EN EL ESTUDIO DE SEROPREVALENCIA

Simón ha admitido "algún retraso" en la puesta en marcha del estudio de seroprevalencia debido a gestiones para garantizar la "buena coordinación" con las comunidades autónomas, así como por "organización logística". "No es un estudio fácil", ha valorado, añadiendo que "en los próximos días" se iniciará esta investigación, comenzando con un piloto. Por el momento, no hay fechas de cuándo va a comenzar o de cuándo se van a conocer los resultados.

Por último, Simón también ha sido preguntado acerca de por qué no se conocen diariamente el número de PCR que realizan las comunidades autónomas. "No es una información fácil de obtener. Tenemos diferentes tipos de causística que nos generan una interpretación complicada. Cuando se tenga información de calidad suficiente de dispondrá de ellos de forma abierta", ha asegurado, reseñando que, por el momento, no todas las comunidades autónomas están en capacidad de proveer de estos datos al Gobierno, por lo que solo se tienen "informaciones parciales".