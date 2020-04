Martes, 21 de abril de 2020

Sanidad aconseja a la población las mascarillas higiénicas y dejar las quirúrgicas a sanitarios y pacientes

"La falta de evidencia ha provocado que, hasta ahora, no se haya recomendado que las personas que no tienen síntomas o que no están a cargo de la atención de pacientes deban usar una mascarilla médica"

Un hombre protegido con mascarilla tras conseguir el alta en el hospital de campaña de IFEMA. Foto de Jesús Hellín - EP