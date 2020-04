Una enfermera de Salamanca denuncia la situación de “desamparo laboral que vivimos los sanitarios que caemos enfermos” 

Lunes, 20 de abril de 2020

“Tras infectarme por COVID-19 debido al uso de medios inadecuados de protección en mi puesto de trabajo, me lo agradecen cancelándome la renovación automática de mi contrato y dejándome sin trabajo”, asegura

“Soy enfermera y tras infectarme por COVID-19 debido al uso de medios inadecuados de protección en mi puesto de trabajo, me lo agradecen cancelándome la renovación automática de mi contrato y dejándome sin trabajo”. Es la denuncia de una enfermera de Salamanca que, hasta el momento de tener que cogerse la baja y tal y como explica en un escrito remitido a los medios, había estado trabajando en el Complejo Asistencial Universitario.

Su contrato tenía como fecha de fin el 31 de marzo de 2020. “A mediados de marzo nos aseguraron que a todos los que finalizábamos el contrato a finales de marzo, se nos renovaría hasta el 31 de mayo automáticamente. Además de asegurárnoslo nuestra supervisora por palabra, en varias conversaciones grupales de WhatsApp (17 y 18 de marzo), los compañeros recalcan que la supervisora les ha asegurado la renovación y que no nos teníamos que preocupar de nada, y que no podíamos ir a firmar el contrato porque debido al estado de alarma, el servicio de personal se encontraba cerrado al público”.

Hasta ese momento, trabajaba en una zona “libre de coronavirus”, y los pacientes que ingresaban “ya venían cribados, cuando la realidad era bien distinta, ya que esos mismos pacientes a los días daban positivo, así como muchos otros”. Hasta el momento, como apunta, “sólo contábamos con una simple mascarilla quirúrgica para protegernos y las mascarillas FPP2 nos tenía que durar mínimo, una semana”. El pasado día 25 de marzo comenzó a tener síntomas, y días después, el 1 de abril, se le notificó que había dado positivo por coronavirus.

Tal y como continúa el escrito remitido por la enfermera, “el día 10 de abril se ponen en contacto conmigo desde mi centro de trabajo para decirme que han estado revisando a los que seguimos de baja y no se nos va a renovar, debido a encontrarnos de baja. He intentado hablar con el servicio de personal, pero resulta imposible poder contactar con ellos”. El a día 13 de abril “he hablado con subdirección de enfermería y me comunican que, desde el 31 de marzo, ya no estoy trabajando con ellos ya que estoy de baja (todo este tiempo que estoy de baja no voy a poder puntuar en mi bolsa de empleo ya que me han cesado el contrato)”. Una situación que ya ha puesto en conocimiento de Satse y de CCOO.

“Les digo que es por haberme contagiado por coronavirus en el trabajo (considerado como accidente laboral) y me dicen que ese no es su problema, solo que legalmente no me pueden renovar estando de baja. No es hasta mi segundo positivo (y 10 días más tarde de finalizar mi primer contrato) cuando me dicen esta información, a pesar de haberme transmitido normalidad y tranquilidad anteriormente”.

“He rechazado ofertas de trabajo debido a mi supuesta renovación. Y lo que es más dañino, estoy de baja ya que no hemos tenido medios suficientes para protegernos frente a la infección y debido al protocolo oficial de aislamiento, no me dejan incorporarme a mi puesto de trabajo ni a la bolsa de empleo hasta que de negativo”.

Por todos estos motivos, “quiero denunciar públicamente la situación de desamparo laboral que vivimos a diario los sanitarios que caemos enfermos”.