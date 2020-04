Consejos pediátricos para la salida de niños: media hora de paseo, de la mano de un adulto y con mascarilla

Lunes, 20 de abril de 2020

A la espera de que el Gobierno defina las condiciones para que los menores puedan salir a la calle a partir del 27 de abril, los pediatras aconsejan que lo hagan cumpimiendo una serie de requisitos, como que sea un paseo de media hora, supervisados y de la mano de un adulto, manteniendo la distancia de seguridad y con mascarilla.

Así lo han puesto de manifiesto la presidenta de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap), Concha Sánchez Pina, que ha asegurado que "los niños deberían salir por un tiempo limitado, cuanto más breve mejor", proponiendo una duración del paseo de una media hora.

"Lo ideal es que vayan cogidos de la mano y supervisados por un adulto, además, deberían mantener la distancia de seguridad en todo momento", sugiere la experta, que considera "deseable" que además de estas medidas, los menores llevaran mascarilla.

Así, expertos en el ámbito de la infancia celebran que se deje salir a la calle a los niños a partir del 27 de abril. "Es importante que salgan porque necesitan moverse, necesitan actividad física", señala a Europa Press la secretaria general de la Asociación Española de Pediatría (AEP), María García-Onieva, que también apunta que "tendrán que correr y desfogarse algo", si bien teniendo en cuenta todas las medidas de prevención y seguridad.

Según indica, a pesar de que muchas familias se las están ingeniando para encontrar formas para que los niños estén entretenidos y en movimiento dentro de los hogares, García-Onieva hace hincapié en la importancia de que se flexibilice el confinamiento en los más pequeños.

"También es por la exposición al sol, salir al aire libre da vida a todo el mundo y los niños lo van a disfrutar, romperá la rutina de estar todo el día en casa", añade la doctora, que valora "muy positivamente" la medida.

La experta incide por otro lado en que es importante que los padres expliquen a sus hijos la realidad de salir a la calle, lo que se debe hacer y no, pues "no tiene que dar la sensación de normalidad absoluta". "Son niños, pero no son tontos", indica la doctora, que supone que las salidas serán un "modo de paseo", donde se tendrán que seguir las normas establecidas durante la pandemia, como mantener la distancia con el resto de personas, tener una buena higiene de manos, llevar gel desinfectante, etc.