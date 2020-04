El médico salmantino, José Carlos Rodríguez Chamorro, comparte su experiencia tras superar al coronavirus

Lunes, 20 de abril de 2020

Trabaja como médico de Atención Primaria en el Centro de salud de San José y se infectó atendiendo pacientes

Tras más de un mes de estado de alarma en plena crisis del coronavirus, no dejan de sucederse historias humanas de superación en medio de la dramática situación que está viviendo el mundo entero. En el caso de Salamanca conocemos ahora el testimonio de José Carlos Rodríguez Chamorro, médico de Atención Primaria en el Centro de Salud de San José, que se infectó de COVID-19 atendiendo pacientes y que finalmente ha superado la enfermedad.

"En el ejercicio de mi profesión me contagié del coronavirus. Al principio, la sintomatología fue muy leve durante 10 días, al cabo de los cuales empeoré de forma evidente, hasta el punto de que el mínimo esfuerzo me provocaba fatiga. Acudí a Urgencias al hospital, donde se me hizo una radiografía y se diagnosticó neumonía por el coronavirus, siendo ingresado en la 7ª planta del Hospital Clínico", comienza su relato el sanitario, que recoge la web de la Diócesis de Salamanca.

“Con el tratamiento inicial y el oxígeno estuve estable los tres primeros días, pero al cuarto, el procesó empeoró, hasta el punto de que se planteó mi traslado a la UVI. Me visitó una médica de la UVI que recomendó observación, y en caso de que continuase el empeoramiento, trasladarme a la UVI. Ese día le dieron el alta a mi compañero de habitación y estuve solo en la habitación desde las 13:30 hasta las cinco de la mañana del día siguiente. Fui consciente de que podía morir en cualquier momento. Se me aplicaron todos los tratamientos posibles, y poco a poco, comencé a mejorar, hasta que al cabo de 14 días se me dio el alta para trasladarme a mi casa. Ahora continúo la recuperación, que sé que va a ser lenta”.

José Carlos afirma que ha sido una experiencia que le ha acercado a su lado religioso: “En primer lugar, decir que ha sido una bendición y una gracia del Señor, aunque cuando lo cuento, la gente se extraña. Vivir la enfermedad desde la fe, sabiendo que todo sucede para bien de los que Dios ama, es un don. Experimentar que en medio del sufrimiento no he sentido angustia en ningún momento, sino una paz que viene del Señor, y cuando pensé que iba a morir, estar contento porque con la indulgencia plenaria que concedió el Papa Francisco, estaba convencido de que iría al cielo, y decirle al Señor que tomase mi vida, pues es suya”.

Fuente Diócesis de Salamanca