Marlaska achaca a "un lapsus" las declaraciones de la Guardia Civil sobre los bulos

La ministra de Defensa ha añadido que "el Estado de Alarma en ningún caso supone la restricción de derechos como la libertad de expresión"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha calificado de "lapsus" las palabras del Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el general José Manuel Santiago, quien afirmó que, en la lucha contra los bulos, trabajan "para minimizar" las críticas contra la gestión del Gobierno en la lucha contra la pandemia.

"Desconozco lo que se haya podido manifestar porque estaba en la reunión de la conferencia de presidentes. Si esas son las expresiones que ha proferido, ha debido de ser un lapsus del general al contestar", ha afirmado el ministro en rueda de prensa celebrada este domingo en Moncloa.

"El Estado de Alarma no cambia ni modifica nada y los bulos son aquellos que tienen un contenido absolutamente falso y su voluntad no es otra que causar de una forma engañosa, torticera e indebida una gran alarma social con riesgo objetivo para el orden público. Y ahí no entra para nada la crítica", ha puntualizado.

"El bulo conduce a falsedades independientemente del contenido, con la finalizad de engañar, un fin lucrativo o provocar alarma social", ha insistido el ministro que ha puesto varios ejemplos de lo que es un bulo en alusión a uno que circula en las redes sociales en el que se dice que el coronavirus se cura con remedios tradicionales.

"Todos entendermos que esto es peligroso para la salud pública", ha indicado al respecto, para hacer alusión a otro bulo, el relativo a la existencia de vacuna que "está guardada pero no interesa". "Esto es engañoso y busca desestabilizar, con esto que quede claro lo que es un bulo", ha reiterado.

Posteriormente, el ministro ha insistido en que "lo que hay detrás de los bulos no tiene nada que ver con dar mayor o menor información pública. No obstante decir que el Portal de Transparencia, la información pública, es una de las prioridades de este Gobierno, por no decir la primera, después de terminar y acabar con el virus".

Precisamente, este pasado viernes el líder del PP, Pablo Casado, denunció los "ataques" a las libertades que, a su juicio, está cometiendo el Gobierno de Pedro Sánchez en plena crisis del coronavirus, como el "control de las redes sociales", el CIS "cocinado", las "amenazas a los medios" o el freno a las repuestas en el portal de transparencia.

"EL ESTADO DE ALARMA NO IMPLICA RESTRICCIÓN DE DERECHOS"

En la misma línea, la ministra de Defensa, Margarita Robles, también presente en la rueda de prensa, ha añadido que "el Estado de Alarma en ningún caso supone la restricción de derechos como la libertad de expresión".

"Las críticas son asumibles y el derecho a la crítica es bien recibido", ha subrayado Robles para manifestar su "máximo respeto a la libertad de expresión y a los medios de comunicación", que, como ha asegurado "cuando transmiten información, cumplen un papel esencial en democracia".

"Hay un compromiso absoluto y total de defensa con la libertad de expresión por parte de este Gobierno y que nadie siembre dudas de tipo jurídico de que la declaración de Estado de Alarma implica una restriccion de derechos y libertades de expresion porque esto no es así, la libertad de expresión es sagrada y está recogida en la Constitución", ha zanjado.