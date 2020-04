El PSOE de Vitigudino propone que se conceda una ayuda de 800 euros a las empresas que han tenido que cerrar  

Domingo, 19 de abril de 2020

El Grupo socialista en el Ayuntamiento de Vitigudino ha propuesto mediante una solicitud presentada a la alcaldesa del municipio, la popular Luisa de Paz, para que desde el Consistorio vitigudinense se conceda una “ayuda directa de 800 euros a las empresas que se han visto obligadas a cerrar a causa del Estado de Alarma”, lo que redunda en un sector “bastante debilitado”.

Los ediles socialistas señalan que “como consecuencia del Estado de Alarma, que por lo menos va a durar dos meses, muchos de nuestros comercios y pequeñas empresas están pasando por serios problemas y de no ser por algún tipo de ayuda, acarreará que algunas no vuelvan a abrir y desaparezcan de nuestro municipio, dejándonos sin algunos servicios tan importantes en esta nuestra ‘España vacía’”.

En su escrito recuerdan que “es conocido y acreditado en la anterior legislatura el interés del Grupo Socialista del Ayuntamiento de Vitigudino por el desarrollo económico e industrial de nuestro municipio: Polígono Industrial, Polígono Agroalimentario, apoyo a la creación de nuevas naves, nueva fábrica etc.”, por lo que “tratando de paliar estos graves efectos económicos del coronavirus en las empresas y comercios de nuestro municipio”, presentan esta propuesta ante la Corporación municipal.

Los socialistas consideran que “esta ayuda no es especialmente gravosa para el Ayuntamiento porque está dejando y dejará de dar algunos servicios a causa de la cuarentena, no se ha celebrado la Semana Santa, no se ha celebrado la Feria Multisectorial y es muy probable que nuestras fiestas de los Corpus tampoco se puedan celebrar. Así mismo, en caso de no poder celebrarse las Ferias de Agosto, se estudiaría una nueva compensación en los próximos meses”.

Por último, los concejales del PSOE de Vitigudino entienden que esta ayuda debiera ser compatible con otras procedentes de otras administraciones.