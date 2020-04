Sánchez dice que la desescalada podrá ser diferente dependiendo de cada territorio

Sábado, 18 de abril de 2020

El presidente del Gobierno ha señalado que el levantamiento de medidas dependerá de las condiciones de cada zona

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que la desescalada no tiene por qué ser homogénea en todo el Estado, ni por comunidades autónomas ni por provincias y que si se ven retrocesos en algunas zonas se reaccionará "en términos negativos, pero también positivos".

En este sentido, ha explicado que habrá distintas respuestas dependiendo de las características de cada territorio: "La desescalada no tiene por qué ser homogénea. Las realidades son distintas", ha indicado en rueda de prensa en Moncloa. "Si vemos que la pandemia está controlada en un territorio podemos ir más deprisa", ha subrayado.

Sánchez ha indicado que fue "un acierto" que la respuesta al estado de alarma fuera homogénea y uniforme en España. "Lo hicimos con máximos niveles de exigencia para atajar la pandemia en los territorios donde más fuerte atacaba. Otros territorios que no tenían extensión del virus tan pronunciada hoy se ven beneficiados", ha declarado.

"¿Esto significa que en la desescalada tengamos que dar respuesta homogénea? Yo creo que no. Podremos darla diferente, asimétrica. No tiene por qué ser por comunidades, ni siquiera por provincias". Además, ha recordado que las decisiones no serán "definitivas". "Si vemos retrocesos en municipios o territorios, revisaremos y reaccionaremos".