El artista salmantino S Sioux comparte su canción ‘Volveremos’

Sábado, 18 de abril de 2020

El poeta Óscar Borona colabora con el guitarrista Manuel Gomez en una creación sobre la esperanza de volver tras el coronavirus

El número de artistas salmantinos que comparten su trabajo durante la cuarentena crece cada día. Hoy es el artista Óscar Borona, que se da a conocer como S Sioux, el que comparte una pieza de ánimo y esperanza titulada ‘Volveremos’, que rinde un homenaje a los sanitarios en una canción energética.

'S Sioux' es el nombre bajo el que el poeta salmantino Óscar Borona (voz de Whisky para los Pájaros) cabalga musicalmente de manera más libre y personal. Con el guitarrista Manuel Gómez (I want a rose for you, Entance) como principal jinete aliado, ha permanecido anónimo hasta la fecha. No pudiendo quedarse de brazos cruzados ante la pandemia que nos golpea, se ha visto en la urgencia íntima de ponerle acordes al buen ánimo y de compartir esta canción energética. Un homenaje a los sanitarios en particular, y al ser humano en general. Con un John Lennon enmascarado como guía, acompaña un vídeo que recorre esta lucha salvaje contra en el virus, en el convencimiento de que repoblaremos de nuevo y primaveralmente la Tierra. Alejandro Jodorowsky cree ciegamente en las propiedades curativas de la emoción y del arte. Y en ésas se pretende este clip, que es un modo humilde, cercano y sonoro de empujar. ¡Volveremos! ¡Volveremos a llenar las calles de alegría!