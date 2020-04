Sábado, 18 de abril de 2020

¡Gracias!

Homenaje a todas las empresas y trabajadores que nos ayudan en estos días de confinamiento. A todos, aparezcan o no en este video

Aquí no somos de quedarnos de brazos cruzados. Hoy queremos decir GRACIAS (con mayúsculas) a todas aquellas empresas y trabajadores que están poniendo todo su esfuerzo al servicio de aquellos que no podemos salir de casa desde el pasado 15 de marzo.



Este es el homenaje que Alba de Tormes al Día.es y Rubén Vicente García hemos decidido brindar a todos aquellos, que aparezcan o no en este vídeo, estáis dando lo mejor de vosotros mismos para que no nos falte de nada. Para nosotros también es complicado trabajar en estas condiciones.



Os hemos visto preocupados, os hemos visto tensos y cansados pero siempre dedicándonos toda vuestra atención. Gracias por todo. Es vuestro, disfrutadlo.



Y recordad ahora y siempre #compraenalbadetormes