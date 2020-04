Las orquestas y empresas de festejos populares afrontan la crisis “con preocupación” y “sin saber cuándo podremos trabajar” 

Jueves, 16 de abril de 2020

Solicitan medidas de apoyo a los trabajadores de uno de los sectores más afectados por la suspensión de eventos tras decretarse el estado de alarma por la crisis del coronavirus

Con “mucha preocupación” y con la incertidumbre “de no saber cuándo vamos a poder trabajar”. Así afronta el sector de las orquestas profesionales y empresas de festejos populares, los efectos de la crisis provocada por la pandemia del Covid19. “La situación es muy complicada”, y como subraya el músico salmantino Carlos de la Calle, “estamos muy preocupados por los trabajadores de un sector que ya venía muy apretado”. El sector también sufrió severamente el golpe de la crisis económica, “estábamos intentando repuntar y levantar la cabeza, y justo aparece esta situación”.

El estado de alarma decretado por la crisis sanitaria del coronavirus ha obligado a la suspensión de todo tipo de eventos culturales. También han sido muchos los pueblos, y Salamanca no es una excepción, que han suspendido sus fiestas patronales. “La temporada estaba prácticamente cerrada, los espectáculos organizados para girar y se estaban ultimando los ensayos. Suspender eventos ha sido complicado”.

A esto hay que sumar que “estamos en un regimen especial, en el de artistas”, por lo que para las empresas del sector “no hay posibilidad de solicitar un ERTE”. A nivel nacional, aunque “no está censado”, esta situación afecta a unas 700.000 personas. “Hay mucho sectores adyacentes, no solo es el artista, es el de los escenarios, el de la imprenta, el electricista, el de las ruedas, el de las carpas, el carrocero, el del equipo de sonido...”. Detrás del sector de las orquestas y servicios de festejos hay orquestas profesionales, dicotecas moviles, djs, alquiler de carpas, alquiler material para eventos, empresas de hinchables, grupos musicales, feriantes, magos, artistas de calle, espectáculos infantiles, técnicos de sonido, ténicos de montaje, iluminación, conductores, animadores, personal auxiliar y un largo etcétera de personal directo.

En pleno confinamiento, y sin saber cuándo se empezarán a levantar las medidas restrictivas y cuando se podrá volver a asistir a eventos con público o que congregen a un importante número de personas, surge la lógica “incertidumbre de saber cuándo vamos a poder trabajar”. “No podemos aglutinar el trabajo de 8 meses en dos”. Aplazar los espectáculos o eventos previstos no siempre es posible. “Se aplaza, pero ¿para cuándo? ¿Aplazamos una verbena el 8 de diciembre?”.

La cultura está siendo una herramienta imprescindible para sobrellevar este confinamiento. Los libros, la música, el cine... nos acompañan. Sin embargo, las medidas aprobadas hasta ahora no responden a las necesidades de uno de los sectores que lo está pasando mal. “Falta esa sensibilidad, en España tenemos la idea de que los músicos no pagamos las facturas”, señala De la Calle. “Cuando estamos tocados recurrimos a la lectura, al arte, a la música, llenamos un hueco de la vida interior pero hay gente que no lo valora”.

Conscientes de la situación actual, piden no ser el sector olvidado por el Gobierno y por las administraciones locales y provinciales. Demandan medidas de apoyo urgente para las empresas que han adelantado la inversión para la temporada y que no podrán amortizar debido a la imposibilidad de trabajar, así como para ayudar a los trabajadores del sector.