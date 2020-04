Cambio de chaqueta

“Me preocupa la distorsión que se está dando en la comunicación a la ciudadanía. Una población aislada que sigue los acontecimientos a través de la radio y de la televisión, que han empezado a reproducir las pautas de comunicación copiadas del populismo chavista. Es preocupante, a veces hay una manipulación evidente».

La política de comunicación es muy propia del populismo comunista, intervencionista que manipula ideológicamente, que da una información muy sectaria y que hace de una catástrofe como esta una palanca de propaganda. Esto es inadmisible” (D. Francisco Vázquez)

El socialismo que vivió y del qué formó parte D.Paco Vázquez, ha muerto. Las sedes provinciales, locales y la central en Ferraz, lo componen mentes radicalizadas, fanáticos rabiosos hacia la derecha. Como partido de Estado ha quedado en “póliza de decesos”. Miren lo que ocurrió en Grecia. Mejor espejo, imposible ¡ni comprado en los chinos! Llama, señor Vázquez, mercenario al asesor de Sánchez; D.Francisco, no se haga mala sangre, Dios los creo y ellos se juntaron; ¿le recuerda asesorando a Monago (PP) Extremadura? Ama demasiado el dinero para ser leal vasallo. Los mercenarios, se venden al mejor postor, carecen de motivaciones ideológicas y religiosas. No se extrañe, si VOX mañana paga mejor, va de la mano con Abascal.

Hablo bien, la Presidenta de CAM, “a todos nos cogió desprevenidos el maldito corona, cometimos errores”… Desprevenidos, no es meter la cabeza bajo la arena y esperar que pase la fiera. La OMS, había avisado de lo que se venía encima y usted desoyó consejos “Tendremos algunos casos, todo está cubierto”, y así jugó con el único bien irreemplazable la vida ¿Cuánto personal sanitario ha fallecido? 33 Pedro, 33 médicos, 33 vidas que dieron la suya por salvar la del paciente, trabajadores sanitarios contagiados 4.824. De acuerdo a las últimas cifras del Instituto Superior de Sanidad, sobre un total de casi 75 mil infectados en el país. El dato es el doble al registrado en China, usted los envió a la guerra sin armas. Para su vocero Simón –no pasaba nada- miente más que habla. Los únicos que nos salvamos de su diligencia, somos los ciudadanos, de imponen “confinamiento” y sin rechistar lo acatamos. Ponemos mascarillas para salir a hacer la compra necesaria, nuestros hijos pequeños, se revolucionan en casa, llevan más de 1 mes recluidos ¡va traer consecuencias muy duras! al principio lo tomaron como vacaciones, ahora desean retornar a clase, al parque, jugar con sus amigos, ver a sus yayos, primos. Los adolescentes están agrios, contestan mal y pronto... las llamadas al 116 se multiplicaron, el daño que nos hace un confinamiento tan brutal, causará males psicológicos equiparables a los económicos… de poco va servir tamaño sacrificio mientras usted siga viviendo en su Paraíso. Somos el país del mundo con más muertos y contagiados… se hace frente con medidas preventivas ¿dónde estaban Pedro y su caterva?

Después pida perdón a todos los españoles, no le culpo de la desorientación del comienzo, sí, de su mala gestión, de sus mentiras, de la soberbia, del desprecio con el que nos mira… es una persona que necesita tratamiento ¿no lo ve? Pues hágalo mirar. Y nos tutea con la desfachatez del que mira a la ciudadanía -tal le gusta llamarnos- Menos mal que no nos llama súbditos… ¡no hablemos, no hablemos muy alto! con Iglesias al mando, tiene el sueño liviano y… se nos auto corona emperador tal reencarnación napoleónica.

¿Quién dirige el Gobierno? Nadie y todos. ¿Han escuchado el canto de grillos en primavera? pues eso es hoy nuestro desgobierno, con un valido al frente del gallinero o grillero.

Se escuchan voces pidiendo que regresen los barones del PSOE, osea los auténticos socialistas. Encabezado por Felipe González como presidente provisional, poner orden al sindiós, y cuando esté restablecido, convocar elecciones y salga quien salga… lo va hacer bien, apoyado por una oposición leal, dentro del papel que debe desempeñar la oposición, no es material del estado moderno, en la Polis ateniense encontramos casos perfectamente documentados.

Tan solo se necesitan 14 congresistas del verdadero PSOE, y los problemas que el sanchismo causa en nuestra querida España, desaparecerían. Atrás quedaría el chantaje de los antisistema, los independentistas, los bildus, las mareas, los… una serie de vagos que nunca han trabajado, y el oficio es vivir de politiquear, sin tener idea que significa política (actividad de los que gobiernan o aspiran a gobernar los asuntos que afectan a la sociedad de un país) Necesitamos un acuerdo nacional, nunca hubo mejor oportunidad, ante un gobierno débil, desgobernando a base de decretazos, mentiras, bulos, fraudes… autoritarismo, desprecio al que pagamos nuestros impuestos. ¿Han escuchado las peroratas de hoy 15 de abril? No estamos en un estado democrático, esto es una autocracia, el poder lo tiene Pedro, que no reconoce ningún tipo de regulación o limitación para ejercer su decisión. Las líneas rojas, para él, son pasos de cebra, juega a saltarlas cuando le exigen sus costaleros.

Vivimos por desgracia bajo los efectos de la peste. Una situación muy, muy especial. Su mala diligencia, su prepotencia, su autoritarismo, el desprecio, el diosamiento… justifican que una persona con experiencia tome el timón. Todos saldríamos beneficiados.