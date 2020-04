Mercedes Milá desvela las claves de su nuevo programa: "Volveré al plató"

Lunes, 13 de abril de 2020

En mitad de esta grave crisis respecto al coronavirus, Mercedes Milá estrena un nuevo programa para Movistar+ al lado de Scott. Este nuevo programa le ha llevado a Roma al principio de la pandemia y ha descubrir la sexualidad femenina al lado de sus compañeras de la carrera. Ella misma nos lo cuenta.

"Bien porque en mi familia y alrededor mío no hay ninguna muerte ni ningún coronavirus gravísimo. Algunos amigos sí, y sobretodo padres y madres de amigos pues ya no están entre nosotros... Han sido enterrados en el más absoluto silencio, no ha habido nadie", asegura Mercedes Milá sobre la grave crisis del COVID-19, que desvela el episodio personal de una persona muy cercana a ella: "Una amiga mía me contaba que sí sabía lo que era enterrar a una madre por Facetime. ¡Es horrible, horrible! Eso está siendo muy duro". A pesar de esta preocupación, la presentadora está viviendo el confinamiento con tranquilidad: "Pero a nivel personal a mí este confinamiento no me preocupa nada porque estoy bien. Estoy en un sitio con gente que me llevo muy bien, estoy con el perro y tengo actividad. Por lo tanto, pues hago comida, hago limpieza, tengo tiempo para leer, tengo tiempo para cosas que van llenando el día. Estoy muy bien, no me puedo quejar", asegura.

Cuando se decretó el Estado de alerta, la veterana presentadora se encontraba en Roma, desde donde vivió un auténtica periplo para volver a España: "Italia había vivido el inicio de la pandemia en el norte, en toda la parte de Lombardía, y tengo amigos que están en esas zonas y que explican horrores, pero en Roma no era así. En Roma, cuando nosotros llegamos, empezaron los hechos a ser mucho más crudo, pero empezaron porque antes había más enfermos en Madrid que en Roma", asegura Milá, que defiende: "Cuando nosotros habíamos llegado a Roma aún no se habían nombrado las normas estrictas de comportamiento que sí se dictaron y empezamos a notar las diferencias de restaurantes. Algunos restaurantes cerraban unos días, a las cuarenta y ocho horas cerraban otros... Los museos idénticos, el Vaticano idéntico. Fuimos viviéndolo día a día, pues fue muy interesante con lo que íbamos a hacer que era el reportaje, o, mejor dicho, el programa que se titula 'Curso del 68' con el que empezamos".

Y es que Mercedes viajó a Italia con sus compañeros de universidad, un reencuentro único marcado por el virus: "Así que tuvimos que mezclar el programa previsto con lo que la actualidad marcaba día a día y eso fue lo que hicimos, pero como somos todos periodistas y, además nos gusta los programas de emociones, pues había un material para trabajar extraordinario", asegura la presentadora.

Sobre el especial reencuentro con sus compañeros declara: "Volverte a encontrar después de cincuenta años con canas teñidas, con barrigas, con hijos y nietos, con sacrificio y dolor por parte de alguna y estar vivas, y compartir Roma, ese viaje que nunca pudimos hacer, ha sido tan emotivo, tan bonito y tan lleno de sentido y de información sobre lo que hemos hecho que no olvidaremos jamás".

"He comprendido el formato. Un formato que o eres mayor, o sea, o tienes mucho vivido o no puedes hacer porque está lleno de experiencias y eso solo te lo dan los años gracias a Dios, pues hay que seguir mirando hacia arriba. Yo creo que sí, que hay que seguir mirando hacia arriba porque a veces te llevas buenas sorpresas", comenta la presentadora de Movistar Plus sobre su último trabajo. "Es un programa de sexualidad femenina, pero creo que muchos hombres se van a sentir muy interesados porque van a saber cosas de sus compañeras, de sus hermanas y de sus madres que no sabían y que nos contarán en el Instagram nuestro de 'Scott y Milá'. Es un programa lleno de sorpresas", comenta al respecto.

"Yo por ejemplo no sabía que era eso de que a las mujeres les sale un chorro de agua cuando se corren... Yo no sabía ni que existía, sino que había oído decir que algunas mujeres durante el orgasmo tenían líquido que le salía y por supuesto a mí no me ha salido nada por ahí cuando he tenido un orgasmo. Fui a una clase que la daba un hombre, que ya era la primera cosa chocante, y todo eso lo tenéis en el programa que os vais a reír bastante", desvela la presentadora sobre su nuevo programa.

Aunque Milá no descarta volver a un plató de televisión: "Algún día volveré al plató y lo digo además con 69 años vividos que puede parecer que estoy loca, pero tengo la intuición de que volverá. No será igual, pero será de alguna manera un plató en directo porque lo que tiene de mágico el plató es el directo a pesar de que estos programas de los que estamos hablando, el poder editarlo y el poder que se tiene para que se entienda es muy interesante. Mientras, en el plató, te puedes equivocar y se queda porque ya lo ha visto la gente, pero esa magia yo espero no morirme sin volver a sentirla", sentencia.