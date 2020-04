La Bolsa de Voluntarios del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo reúne ya a 54 personas

Lunes, 13 de abril de 2020

La Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo dio cuenta en la mañana del lunes, a través de una nota de prensa, de las distintas acciones que se están llevando a cabo en Miróbriga para atender a las personas mayores y más vulnerables (que no cuentan con apoyos familiares) desde que se declaró el estado de alarma para evitar la propagación del coronavirus.

Por un lado, en lo que respecta a la Bolsa de Voluntarios impulsada por el propio Consistorio para reunir a todas aquellas personas que quieren ayudar a aquellos que no pueden salir de sus domicilios por problemas de movilidad o dependencia, o no deban o no quieran para evitar cualquier riesgo de contagio al ser población vulnerable, reúne ya a 54 personas.

Bajo la coordinación de la Delegación de Servicios Sociales que dirige Davinia Montero, esos voluntarios han atendido a un total de 20 personas de Ciudad Rodrigo (con sus respectivas familias), a las que se les han prestado 35 servicios, principalmente compras de productos de primera necesidad en supermercados y compras de productos farmacéuticos. Según se apunta desde el Consistorio, ya se han establecido relaciones directas entre los voluntarios y las personas atendidas, lo que hace que se estén prestando servicios que ya no se recogen en la estadística.

Por otro lado, en lo que respecta a las acciones de distintas entidades sociales, Cáritas Diocesana está llevando comida preparada a hogares, haciendo compras, recogiendo recetas, comprando medicamentos, y ha acompañado a varias personas que tenían que ir obligatoriamente al Centro de Salud y Especialidades y no tienen medios propios para hacerlo. Por otro lado, Manos Unidas está colaborando en aquello que se le está requiriendo en coordinación con el Ayuntamiento.

Y en lo que se refiere a las Conferencias de San Vicente de Paúl, han prestado ayuda a 79 personas mediante el pago de recibos de luz, agua o gas, el pago de alquiler, o cuestiones de alimentación, farmacia, butano y cisco. Precisamente, el Ayuntamiento está colaborando con las Conferencias entregándoles cisco, y asimismo le ha proporcionado guantes y mascarillas (éstas últimas donadas por Textiles Acosta) para que sean repartidas entre las personas con más necesidades.

El Consistorio valora de forma “muy positiva” tanto la red de voluntarios creada como la colaboración de las ONG’s de Ciudad Rodrigo, lo que demuestra “la gran solidaridad de los mirobrigenses”. Hay que recordar que los teléfonos a los que se puede llamar en caso de necesitar ayuda para realizar compras durante estas semanas son: Ayuntamiento, el 923 49 84 00 (de lunes a viernes de 9.00 a 15.00 horas); Policía Local, 923 46 04 68; Cáritas, 923 46 06 93 y 682 32 20 58; Manos Unidas, 687 07 22 65; y Conferencias de San Vicente de Paúl, 625 28 13 07, 610 96 48 79 y 608 35 59 87.

En otro orden de cosas, el Ayuntamiento ha habilitado el Pabellón de la Avenida Conde de Foxá para que pueda dormir allí el popular Conrado. A otra persona que estaba en la calle también se le iba a proporcionar una solución, pero acabó por marcharse a Salamanca a casa de unos parientes.

Por último, el Consistorio también muestra su agradecimiento a la Diputación de Salamanca, que continúa con tareas de asistencia social, pidiéndole el Ayuntamiento refuerzos, especialmente en materia de higiene de personas mayores. Asimismo, se quiere que la entidad provincial se haga cargo –incluido el coste- de la compra de alimentos a las personas con menos recursos.