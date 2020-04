Llamada a pedir la República en ventanas y balcones

Lunes, 13 de abril de 2020

Alternativa Republicana se suma a la convocatoria realizada por diversos colectivos favorables a la República para exhibir tricolores en los balcones y ventanas a lo largo del 14 de abril para culminar en una sonora cacerolada contra la monarquía a las 21 horas.

En su Manifiesto con motivo del 89º aniversario de la proclamación de la II República Española bajo el título "Hacia la República sin excusas" recuerda que no serán posibles los actos públicos que en otros años se celebraban por toda la geografía española. Una renuncia "desde la responsabilidad de defender la salud y la vida de nuestra gente y velando por los primeros en la lucha: el personal que en los centros sanitarios lucha a brazo partido contra la pandemia".

Las consecuencias de esta crisis sanitaria darán lugar a que "afrontemos graves crisis en lo económico, lo político y lo social en un mundo muy distinto al que hemos conocido". El panorama hace imprescindible que una vez superada la crisis sanitaria haya un fuerte movimiento que empuje en favor de cambios profundos y verdaderos que preserven nuestros derechos y libertades y que blinde un estado social fuerte que proteja a los más perjudicados. Algo que debe de traducirse, a juicio de Alternativa Republicana, en la instauración de la República.

Las iniciativas de consultas sobre monarquía o República no son suficientes sino que "ha llegado el momento de ser más directos porque la vía del referéndum está cerrada en este régimen. Hace falta una acumulación de fuerzas políticas y sociales que empujen en favor del cambio de régimen de forma explícita, algo similar a lo que ocurrió para que llegase la República hace 89 años. Quien defiende la sanidad pública o los derechos de las mujeres no pide que se vote sobre ello sino que defiende abiertamente esa reivindicación. Con la República debe suceder lo mismo: no queremos poder votar República, queremos República".

Alternativa Republicana entiende que no cabe presentar como opciones equivalentes a una República con una monarquía corrupta y heredera de los crímenes del franquismo. Hace unas semanas, esta formacion ha hecho un llamamiento a una Convocatoria por la República para acumular el mayor número de organizaciones políticas, sociales y ciudadanía a título particular que pueda impulsar un proceso republicano en España una vez que se supere la crisis sanitaria. Según manifiestan "Un mundo profundamente transformado va a nacer marcado por el colapso del capitalismo neoliberal y las crecientes amenazas del cambio climático, junto con el agotamiento de recursos naturales para la vida humana. Es necesario por ello un cambio profundo en las normas e instituciones de nuestro país para afrontar los retos que supone este futuro transformado amenazado por dinámicas totalitarias, nacionalistas, racistas y autoritarias".

Alternativa Republicana de Salamanca