Querida mamá

Lunes, 13 de abril de 2020

Me hubiera encantado estar hoy junto a ti en este día tan especial que es tu cumpleaños pero voy a aprovechar para escribirte, que sabes que me encanta escribir. No puedo empezar a hablar de ti sin que me aparezca una enorme sonrisa, mezclada de orgullo, amor y admiración por ti mamá. En este último mes te estoy echando muchísimo de menos, ojalá pase pronto la pandemia y nos comamos unos buenos dulces que tantos nos gustan; ahora mismo lo más importante es que acabe esta pesadilla ya y todas las familias dejen de sufrir y vuelvan a reencontrarse. Mamá gracias por enseñarme, educarme y mostrarme tu cariño en el día a día. Gracias por ponernos a todos tus hijos por delante de todas tus necesidades siempre, eres única.

Mamá te has pasado toda la vida forjando espadas y escudos para toda la familia, para tu marido que te quiere con locura desde que eráis niños, para tus hijos que somos lo que somos gracias a ti; gracias por todos los valores que nos has dado e inculcado mamá y sobre todo gracias por perdonarnos siempre nuestros errores. Me encanta verte rodeada de tus nietos que son tu mejor vitamina, mamá nos has forjado con el mejor, el más duro, y el más puro de los aceros que haya en el mundo, y por eso ahora tienes un gran ejército que protegerá siempre tu corazón y alma, tu familia. Me recuerdas a mi abueli Visi, entrañable, cariñosa, divertida y sobre todo humilde y humana. Siempre muy trabajadora cosiendo sin parar con esa máquina de coser que tanto ruido hacia y dando millones de puntadas con esas agujas finas. Si tengo que recordar algo de ti es que desde primera hora de la mañana estabas en la casa cantando todos los días y de buen humor, siempre con positivismo, aguantando a 3 niños y un hombre, tú eras nuestra única princesa, siempre teníamos nuestro plato caliente en la mesa y te recuerdo lavando cuatro bolsas de barro de los entrenamientos de tus hijos y marido, siempre sin regañar, siempre positiva y siendo muy trabajadora.

Una madre es alguien que a pesar de todos tus fallos te sigue queriendo y cuidando como si fueras la mejor persona del mundo, así eres tú mamá con todos nosotros, LA MEJOR.

Amatxu sigue siendo una luchadora, eres el pilar de esta gran familia, sigue siendo preciosa y bella, sigue siendo tú, sin lugar a dudas para mí la mejor mamá del mundo. Hoy, como otros años, gracias a Dios por otro año de vida y cumpleaños a la persona más importante de mis días y de mi vida. Mamá, ¡Muchas felicidades! FELIZ CUMPLEAÑOS

También aprovecho para desearle un feliz cumpleaños a mi tío Fito que es como un segundo padre para mis hermanos y para mí.

Con cariño Aris Marcos director deportivo y entrenador del Ciudad Rodrigo CF