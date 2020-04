Lunes, 13 de abril de 2020

El presidente de Castilla y León explica en Onda Cero que “nuestros expertos y profesionales sanitarios nos habían recomendado mantener unos días más esta situación”

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha sido esta mañana uno de los protagonistas del programa de Carlos Alsina en Onda Cero. “Sánchez no nos enseñó el informe en el que se basa para decretar la vuelta al trabajo de los no esenciales”, afirmaba.

El salmantino explicó que durante la videoconferencia de presidentes autonómicos con Pedro Sánchez se le pidió que enseñase el informe de los expertos que garantizaba la seguridad de los trabajadores no esenciales que se reincorporan este lunes, pero que no lo hizo. "Yo aludí a que nuestros expertos y profesionales sanitarios nos habían recomendado mantener unos días más esta situación, y él comentó que no había consenso científico al respecto".

Fernández Mañueco considera que es importante incorporarse a la vida económica, pero que hay que hacerlo con "seguridad" y que por ahora los expertos con los que trabajan en Castilla y León recomendaron haber permanecido en estado de hibernación algunos días más para garantizar mejor la seguridad de los trabajadores.

Afirma que Pedro Sánchez no les enseñó el informe de los expertos en el que se basa para decretar la vuelta al trabajo de los empleados no esenciales y confiesa que el presidente reconoció que no había consenso científico sobre la medida, algo prioritario para el presidente de Castilla y León: "Tendríamos que haber esperado unos días más para conseguirlo".

Establece que la principal preocupación es que dentro de diez días se produzca un nuevo repunte de casos por la salida de gente que se va a producir estos días, aunque afirma que la situación no es la misma entre comunidades y que en algunas la pandemia ha golpeado más fuerte.

Sobre la rapidez de reacción tanto del Gobierno central como de las comunidades, asegura que hay medidas que se tenían que haber tomado antes con más decisión y que todo el mundo podía haber actuado antes, pero que esa será una reflexión que se tenga que hacer una vez pase toda la situación de crisis: "Yo estoy aquí para ayudar al Gobierno no para enjuiciarle".

Sobre si el Ejecutivo está ocultando datos de fallecimientos, asegura confía en la buena voluntad y transparencia de los responsables públicos, pero que Castilla y León ha pedido al Gobierno de Sánchez que se adopten criterios homogéneos a la hora de determinar qué muertos son por coronavirus.

Explica que en su comunidad se registra el número total de fallecidos, los que tenían coronavirus confirmado y los que presentaban síntomas compatibles, y que son esos datos los que trasladan al Gobierno. Sin embargo, afirma desconocer si en otras comunidades se registran de esta manera todos los muertos por la enfermedad.

Fuente Onda Cero