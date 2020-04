El Primer Ministro inglés, Boris Johnson, recibe el alta tras infectarse de coronavirus

Domingo, 12 de abril de 2020

El Primer Ministro inglés ha sido dado de alta tras una semana hospitalizado

Boris Johnson es uno de los muchos políticos que se ha visto afectado de manera directa por el coronavirus, teniendo que permanecer ingresado en la UCI tras empeorar en su estado de salud después de dar positivo. Pero el Primer Ministro inglés al fin ha recibido el alta hospitalaria.

El político ha sido trasladado a su residencia vacacional, Chequers, desde donde ha querido romper su silencio a través de un vídeo en Twitter para explicar cómo se encuentra y como será su adaptación.

"He abandonado hoy el hospital después de una semana en la que el Servicio Nacional de Salud (NHS, en sus siglas en inglés) me ha salvado la vida, no tengo ninguna duda. Y me resulta difícil encontrar las palabras adecuadas para expresar la deuda que tengo con ellos", ha comenzado el Primer Ministro aun con aspecto convaleciente, asegurando que "Esto podía haber ido para un lado o para otro", en referencia a la evolución de su estado de salud.

"Venceremos al coronavirus porque nuestro NHS es el corazón de este país. Es lo mejor que tiene este país. Es imbatible. Y su fuerza es su amor", ha expresado el político sobre los sanitarios ingleses. "La razón por la que mi cuerpo comenzó a recibir el oxígeno necesario fue porque cada segundo de aquellas dos noches estuvieron vigilándome, y atendiéndome y realizando las intervenciones que consideraron necesarias", ha continuado, hablando concretamente de los enfermeros que estuvieron a su lado durante su ingreso.

Un mensaje de esperanza y fuerza, en el que Boris también ha querido aclarar que todavía no se reincorporará a sus obligaciones profesionales y que continúa recuperándose.