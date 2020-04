Aprende a identificar los bulos del coronavirus e impedir su propagación

Domingo, 12 de abril de 2020

Tan peligroso como el propio coronavirus es la gran cantidad de información inadecuada que se ha extendido estos días

El coronavirus nos ha dejado dos grandes enseñanzas. La primera de ellas es tomar en todo momento las medidas higiénicas para evitar su infección, y la segunda es aprender a manejar bien la información que nos llega a través de todo tipo de canales para que podamos actuar correctamente ante el virus. Desgraciadamente, la cantidad de bulos, mentiras, “fake news” e información inexacta es enorme durante estos días. Es importante identificar esta información para no extenderla a través de internet, especialmente a través de redes sociales.

La Guardia Civil ha publicado una guía de consejos para identificar los bulos

Tal como recoge el diario ABC, los bulos se han ido sucediendo en las últimas semanas con todo tipo de información que no se ajusta a la realidad, desde simples detalles incorrectos sobre cómo no infectarse a verdaderas mentiras elaboradas sobre ayudas gubernamentales.

¿El frío mata al coronavirus?

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) «no hay razón para creer que el frío pueda matar al coronavirus o acabar con otras enfermedades». En este y en otros supuestos similares, la forma más eficaz de protegerse es limpiarse las manos frecuentemente con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.

¿Hay que dejar fuera de casa los zapatos usados en la calle para evitar contagios?

Mensajes compartidos a través de Twitter y WhatsApp hacían referencia a las palabras de un médico italiano que, supuestamente, aconsejaba dejar los zapatos en la entrada de casa, «como los orientales, porque el virus sobrevive 9 horas en el asfalto. De lo contrario, lo estamos introduciendo en nuestras casas».

El consejo, si bien puede tener sentido, resulta «innecesario por excesivo», explicaba el doctor Jaime Barrio, del Consejo Científico del Colegio Oficial de Médicos de Madrid, a EFE. Preguntado por el tema, Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, señalaba al respecto que «no tenemos que ir más lejos de lo razonable. No es necesario dejar los zapatos fuera de casa. Para nada».

¿Contribución de 600€ de Fomento?

Hace unos días comenzó a circular por redes sociales un mensaje que aseguraba la implantación de una «contribución de 600 euros» por parte del Ministerio de Fomento para aquellos que se queden en casa durante 15 días. La Policía Nacional se ha encargado de desmentirlo.

¿Bañarse en agua caliente previene la infección?

No, bañarse en agua caliente no protege contra el Covid-19, tal y como recalca la OMS. «Con independencia de la temperatura del agua de la bañera o la ducha, la temperatura corporal continuará siendo de 36,5 °C a 37 °C. De hecho, si el agua está muy caliente puede uno quemarse».

¿Usar la mano no dominante para picaportes y así evitar contagios?

Decenas de Twitter comenzaron a difundir hace días un consejo: «usad la mano no dominante para picaportes, transporte, baños, etc porque es muy difícil que te toques la cara con esa mano». Cuentas verificadas de la red social también se hicieron eco de la medida.

Sin embargo, el hecho de tocar una superficie u objeto con una mano u otra, sea la dominante o no, «no tiene mayor importancia», aseguraba un miembro de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (SEMPSPH) a ABC.

De acuerdo a este experto, hablamos de «automatismos difíciles de cambiar». «Uno no se da cuenta de las veces que se toca la cara y con qué mano. Puedes tratar de evitarlo, pero son cosas que hacemos de forma inconsciente y que es difícil modificar».

¿Algunos alimentos reducen el riesgo de contraer el Covid-19?

Desde el inicio de la pandemia, varios mensajes indicaban que se podía reducir el riesgo de adquirir la enfermedad a base de fortalecer el sistema inmunitario tomando batidos detox, consumiendo setas o aumentando la ingesta de algas, entre otros.

Sin embargo, estas afirmaciones carecen del menor rigor científico. Además, algunas de ellas, como que el consumo de alcohol «mata» el virus, pueden entrañar más peligros al hacerlas, como sucedió en Irán, donde 27 personas murieron por intoxicación.

¿El virus causa vómitos negros?

El pasado 28 de enero comenzaron a viralizarse en redes sociales las imágenes de una joven vomitando un líquido espeso, de color negro, que muchos asociaban al coronavirus. Sin embargo, las imágenes son anteriores al inicio de la pandemia.

El diario británico Daily Star se hacía eco, en un artículo publicado el 3 de diciembre de 2016, del gran número de comentarios generados por este vídeo que aseguraban que se trataba de una «posesión demoníaca» o que estaba «purgando su alma». Explicaba también que todo apunta a que la joven tomó carbón activado, un producto de origen vegetal que tiene la propiedad de adherirse a toxinas y suele utilizarse como desintoxicante.

¿La Policía tiene «entrada libre en casas» para identificar a infectados?

Un supuesto comunicado de la Policía Nacional compartido en redes sociales informaba, hace días, de la detección de «importantes focos de infección» de coronavirus en diferentes zonas de Málaga, por lo que, de acuerdo a un protocolo de actuación, las autoridades tendrían «entrada libre en casas y edificios» para «identificar a posibles infectados». La propia Policía Nacional ha desmentido este bulo en Twitter.

¿Comer ajo ayuda a prevenir el coronavirus?

«El ajo es un alimento saludable que puede tener algunas propiedades antimicrobianas. Sin embargo, no se han obtenido pruebas de que comerlo proteja contra el virus que causa el brote actual», explica la OMS.

¿Están algunos helicópteros desinfectando ciudades?

Varios mensajes de WhatsApp comenzaron a alertar sobre que helicópteros iban a pulverizar un producto desinfectante sobre la población durante la noche para eliminar el coronavirus, concretamente en Andalucía y el País Vasco. La Diputación de Málaga, entre otros organismos oficiales, advirtió de la falsedad de estos mensajes.

¿Los mosquitos pueden transmitir el coronavirus?

El Covid-19, de acuerdo a los organismos oficiales, es un virus respiratorio que se propaga, principalmente, por contacto con una persona infectada a través de las gotículas respiratorias que se generan cuando esta persona tose o estornuda. Por tanto, como explica la OMS, «hasta la fecha no hay información ni pruebas que indiquen que el 2019-nCoV pueda transmitirse por medio de mosquitos».

¿Han habilitado correos para enviar cartas a enfermos destinados a robar datos?

Hace unos días, mensajes a través de WhatsApp y redes sociales alertaban del temor, tras la aparición de varias cuentas de correo electrónico –especialmente 'cartas.venceremos.covid19@gmail.com'–, a que solo sirvieran para obtener los datos personales de ciudadanos confiados y no para enviar cartas de ánimo a pacientes de Covid-19.

Sin embargo, la iniciativa sí es real. Fue impulsada por la cirujana Cristina Martín y ya se han recibido miles de misivas.

¿Netflix gratis por el coronavirus?

Mensajes difundidos a través de WhatsApp aseguran que, debido a la pandemia de coronavirus y a la consiguiente cuarentena, Netflix está dando 60 días (dos meses) gratis de su servicio Premium. No piques, se trata de un caso de «phishing», como alerta la Guardia Civil, con la intención de robar tus datos personales.

¿Se puede acabar con el coronavirus con un secador de manos?

La respuesta es no. Los secadores de manos no matan el Covid-19. La Organización Mundial de la Salud, al respecto, recalca que la protección pasa por lavarse las manos frecuentemente con un gel hidroalcohólico o con agua y jabón. «Una vez limpias, séqueselas bien con toallitas de papel o con un secador de aire caliente», añade.

¿Las aseguradoras no cubren accidentes ni golpes durante el estado de alarma?

Falso. La Asociación Empresarial del Seguro Unespa lo desmintió completamente a ABC: «El seguro del automóvil funciona como siempre. No cambia nada por la declaración del Estado de Alarma. Las protecciones son las mismas, tanto las de responsabilidad civil (seguro a terceros) como las garantías complementarias».

El ibuprofeno, ¿bueno o malo ante el coronavirus?

Ante la duda, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) aseguró hace unos días que «no existe ningún dato actualmente que permita afirmar un agravamiento de la infección por covid-19 con el ibuprofeno u otros antiinflamatorios no esteroideos».

Este desmentido vino poco después de que el ministro de Sanidad francés, Olivier Véran, avisara de que tomar ibuprofeno podía empeorar la infección por coronavirus, por lo que recomendó a quienes tuvieran fiebre que toman paracetamol.

«Estamos consultando con médicos que tratan a los pacientes y no estamos al tanto de los informes de ningún efecto negativo, más allá de los habituales que limitan su uso en ciertas poblaciones», dijo la OMS al respecto.

¿Puedo reutilizar una mascarilla?

La Guardia Civil ha salido al paso de varias informaciones sobre la reutilización de las mascarillas usadas por sanitarios y particulares para evitar contagios, incidiendo en que no deben reutilizarse.

¿El dinero en efectivo transmite el virus?

«Tergiversaron nuestras palabras. Nos preguntaron si pensábamos que los billetes podrían transmitir Covid-19 y dijimos que la gente debería lavarse las manos después de manipular dinero, pues es una buena práctica de higiene». Así se refería la OMS a las informaciones que vinculaban a la organización con la afirmación de que el dinero en efectivo podía ayudar a la transmisión del virus, desmintiendo el hecho.

¿Usar una lámpara ultravioleta para acabar con el virus?

No, no se deben utilizar lámparas ultravioletas para esterilizar las manos u otras partes del cuerpo, «ya que la radiación ultravioleta puede causar eritemas (irritación de la piel)», informa la OMS.

¿Existe una vacuna casera contra el Covid-19?

La Guardia Civil alerta sobre un correo electrónico con el título «Vacuna Covid-19: prepare la vacuna en casa para usted y su familia para evitar el COVID-19». No existe modo de hacer una vacuna casera contra el virus; lo que sí puede pasar es que un virus (informático) acceda a información personal y bancaria.

¿Es fiable el consejo de «Educación» sobre comprobar la capacidad de los pulmones?

Un tuit viralizado desde la cuenta de Twitter '@misteriodeduca' comparte un 'tip' para comprobar la capacidad pulmonar, uno de los síntomas más significativos de coronavirus.