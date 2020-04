TIENEN RAZON!! Es un sillón o no?

Mas vale ser vencido diciendo la verdad, que triunfar por la mentira (Mahatma Gandhi)



TIENEN RAZON!! Ellos no mienten, dicen verdades a medias; ellos no se confunden, simplemente obvian la realidad; ellos han gestionado la situación de forma coherente, son los técnicos y doctos en la materia los que han perdido el norte; ellos son demócratas, son los medios de comunicación los que prohíben preguntas con contenido en ruedas de prensa trasnochadas, sectarias, doctrinales; a ellos le gusta la pluralidad ( pe y pa),somos los imbéciles de la plebe los que no entendemos el nuevo funcionamiento de Whatsapp o FB; ellos están contra la sanidad privada, casi fijo que fue su seguro médico el que los obligó a utilizar las cómodas habitaciones de las clínicas privadas; ellos no se saltan la cuarentena, porque no la tenían que hacer ¿se había infectado alguien cercano?; ellos son transparentes, serán los mecanógrafos del BOE los que meten con calzador barbaridades contranatura en cada real decreto; ellos no nos estan boicoteando nuestra libertad social, me suena a alguien que tenía apariciones de pajaritos cruzando charcos grandes; ellos no se ríen cuando todos lloramos , perdemos la familia o el empleo, simplemente amenizan las reuniones; ellos no se reúnen con individuos que se saltan el espacio aéreo y pertenecen a la delincuencia, no, ayudan a que el trayecto sea menor y menos pesado en la vuelta a casa; ellos cumplen todo lo prometido, eso si, han puesto patas arriba un país y están consiguiendo que por fin no haya derecha o izquierda simplemente personas que se paran a pensar como nos han engañado, nos engañan y nos quieren llevar al enfrentamiento fraternal de nuevo, como buscan en rio revuelto para pescar sin esfuerzo ( esto no saben ni lo que es).

Pero en todo este cisma social que estamos viviendo hay un espacio enorme para la verdad, la demostración palpable poniendo “ encima de la mesa” su nómina TRABAJADA, doblando o triplicando horas y esfuerzos infinitos para salvar vidas, infectándose y una vez limpio ir voluntariamente a Soria para ayudar ( otra palabra que no tienen ni idea), que no incrementará esa nómina de 1500 € .Haciendo honor de unas gónadas masculinas bien puestas, David Gonzalez Calle ( @davidcalle1390 ) contestó al político de turno que se jacta de donar lo que NO HA TRABAJADO. Hay que ser absolutamente abominable para ofrecer algo que no es tuyo cuando profesionales como David se juegan la vida sin material, sin condiciones de trabajo...pero con esfuerzo, con moral, con ética, con profesionalidad, todo lo que esta pandilla de dirigentes filosóficos leninistas nunca ha llegado a saber que es.

Espero, deseo y quiero que cuando los sanitarios pidan nuestro apoyo , todos y cada uno de los que ahora batimos palmas en nuestros balcones, nos olvidemos de nuestra ideología y luchemos por ellos, por los que se han batido a muerte.

Por cierto ¿ para cuando una cesión de todas las dietas y ayudas de lo que no han trabajado, una rebaja en sus imponentes nóminas, un arrimar el hombro de forma seria?

y ¿ para cuando una limpieza en el numero de títeres en el" gran circo "?,

Si no fueran por las empresas y personas a las que denostan una y otra vez, ¿se han planteado que la sima ya llegaría mas allá del infierno?

PD. Por todos mis amigos , simpatizantes del PSOE ( que nada tiene que ver, con lo que desgobierna actualmente)que no son forofos mononeuronales, creo que el origen de esta sin razón está en la confusión de las siglas PSP, que Don Enrique Tierno Galván le dio lustre y otros las confunden con su DNI.