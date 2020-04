Salamanca ve pasar la Semana Santa más triste y al mismo mas telemática de la historia

Domingo, 12 de abril de 2020

Con el Domingo Santo se llega al final de las celebraciones en plena prohibición por la pandemia del coronavirus

Consternación y tristeza. Así han vivido los hermanos cofrades salmantinos esta Semana Santa en la que ningún paso ha llegado a ver la luz del sol. La pandemia del coronavirus ha establecido un hito histórico en el país, impidiendo la celebración de esta tradicional festividad religiosa que no se interrumpía desde 1933. Sin embargo, este 2020 pasará a la historia indudablemente como la Semana Santa más telemática de la historia, con innumerables muestras de apoyo en redes sociales. Internet se ha convertido en la herramienta que permitido vivir el fervor de la festividad a los cofrades que no han podido vestir sus ropajes tradicionales y a miles de feligreses y aficionados que no han podido acudir a los tradicionales recorridos por las calles.

Francisco Hernández, vicepresidente de la Junta de Semana Santa de Salamanca expresa la resignación de los cofrades tras esta insólita Semana Santa: “La tristeza es el primer sentimiento que se nos viene a la cabeza. Tras estar todo el año preparándonos para la Semana Santa, el no poder salir en procesión es un palo gordo. Pero ya estábamos avisados, puesto que dos días antes de la declaración del estado de alarma ya se había decidido el suspender todos los actos. Sin embargo, es lo que hay y apelamos a la responsabilidad de cada uno para afrontar la situación”.

Pese a las restricciones por culpa del coronavirus, el tiempo tampoco ha acompañado estos días, con intensas lluvias precisamente el Jueves y Viernes Santo, por lo que muchos pasos no podrían haber salido igualmente. “El tiempo es algo que no se puede controlar, igual que la situación de emergencia que vivimos actualmente, sin embargo nosotros debemos estar preparados hasta el último momento y así ha sido hasta que no ha quedado más remedio que permanecer en casa".

El Vaticano concedió permiso para celebrar procesiones el próximo mes de septiembre, cuando posiblemente se haya superado totalmente la crisis del COVID-19, sin embargo, las hermandades salmantinas ven la posibilidad totalmente inviable. El presidente de la Junta de Semana Santa en Salamanca, José Adrián Cornejo, ha manifestado "personalmente" que es una propuesta que no ve que tenga "mucho recorrido" pues serían los días 14 y 15 de septiembre, que son jornadas laborales y que en Salamanca coinciden con el final de las fiestas de la ciudad. Incluso, según sus palabras, habría que ver qué procesiones saldrían, por lo que, por su parte, cree que es más oportuno trabajar para superar la crisis del coronavirus y salir dentro de un año "con más alegría". , indica por su parte que tampoco es viable una Procesión que aúne a cofrades de todas las hermandades: “La alternativa eran solo dos días, imposible que todas las hermandades y cofradías lograran procesionar con sus pasos en 24 horas. Se llegó a hablar de hacer una procesión todos

Internet ha sido la solución. Al menos como sustituto de última hora para expresar la fe en las fechas adecuadas sin salir de casa. “Algunos hermanos han aprovechado visitas a los templos de Salamanca para llevar flores ante las imágenes, pero sin duda la herramienta más utilizada ha sido internet. Nos ha permitido rendir homenaje en Semana Santa manteniendo el confinamiento. Desde la Junta de Semana Santa se han publicado numerosos recordatorios a través de nuestras redes sociales. También ha habido cofradías que han profundizado mucho en sus procesiones en concreto, publicando miles de fotos, vídeos, y sobre todo mensajes de ánimo para todos los hermanos en una Semana Santa que sin duda pasará a la historia”, finalizó Hernández.