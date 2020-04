La Junta afirma no haber recibido indicación alguna sobre el reparto de mascarillas a la población

Sábado, 11 de abril de 2020

La Consejera de Sanidad, Verónica Casado, afirma que las mascarillas son solo un complemento a las medidas existentes y no una solucion

La Junta de Castilla y León asegura que no ha recibido ningún tipo de indicación por parte del Gobierno central sobre el uso o el reparto de mascarillas entre la población para su uso en lugares concurridos como el transporte público.

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha afirmado hoy en rueda de prensa que no ha llegado ninguna comunicación al respecto: “A nosotros no nos consta que hayan llegado indicaciones técnicas sobre estas mascarillas. No hemos recibido ningún tipo de indicación por parte del Gobierno. Es una postura que está siendo muy defendida por expertos y organizaciones pero con matices muy importantes. Lo que ha dicho el centro de control europeo es que el uso de mascarillas "puede servir" cuando se visitan lugares concurridos, mascarillas que pueden ser de otros materiales en caso de escasez de material. Y siempre como medida complementaria al resto de medidas como higiene de manos, evitar tocarse la cara y la distancia social. Estas son las medidas que tenemos que observar siempre”.

Por otro lado, Casado ha advertido que todo indica a que el Gobierno está aplicando una “desescalada de medidas restrictivas” y eso es un error. “Ya hemos comunicado nuestra postura al Gobierno, nuestro consejo es continuar con las restricciones, en especial la cuarentena social. Es muy pronto y no podemos arriesgarnos a un repunte de casos. Ya lo advirtió ayer la OMS, apresurarnos a la hora de quitar medidas de prevención es muy arriesgado en estos momentos”.